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Šodien 06:58
Nomirstam, bet digitālais nospiedums paliek. Kas notiek ar mūsu digitālo dzīvi pēc nāves?
Cilvēka mūžs kādā brīdī beidzas, taču viņa digitālā dzīve var turpināties vēl gadiem. Internetā paliek aizgājēja sociālo tīklu profili, e-pasti un sarakstes, bet telefonos un mākoņkrātuvēs – tūkstošiem fotogrāfiju, video un citu failu.
Kas ar visu šo digitālo bagāžu notiek pēc cilvēka nāves? Vai tuvinieki var piekļūt aizgājēja digitālajiem datiem? Kas notiek ar “Google”, “Apple”, “Facebook” un citiem kontiem? Vai digitālos datus iespējams mantot gluži tāpat kā citas aizgājējam piederējušās lietas? Jauns.lv meklē atbildes, kas pēc mūsu nāves notiek ar digitālo dzīvi un ko iespējams izdarīt jau laikus, lai svarīgi dati nepazustu kopā ar mums.