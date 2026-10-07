Latvijas iedzīvotājiem skaidro, kādu profesiju apgūt jau šodien, lai rīt nepaliktu bez darba
Tuvākajos gados Latvijas darba tirgu gaida lielas pārmaiņas. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa prognozēm līdz 2030. gadam enerģētikas nozarē vien varētu trūkt gandrīz 3500 speciālistu. Ko mācīties jau šodien, lai rīt būtu pieprasīts darba tirgū?
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm līdz 2030. gadam enerģētikas nozarē varētu trūkt 2549 speciālistu ar profesionālo vidējo un arodizglītību, kā arī vēl 806 speciālistu ar augstāko izglītību, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācija.
Enerģētika ir viena no nozarēm, kur tehnoloģiju attīstība, digitalizācija, energoefektivitātes prasības un pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem maina ne tikai pieprasījumu pēc jauniem speciālistiem, bet arī prasības attiecībā uz jau nozarē strādājošo prasmēm.
Tomēr enerģētika ir tikai viens piemērs plašākām pārmaiņām darba tirgū. Ekonomikas ministrijas prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam Latvijā varētu trūkt aptuveni 45,7 tūkstošu darbinieku ar profesionālo vidējo izglītību, īpaši inženierzinātņu un ražošanas jomās.
Savukārt augsti kvalificētu speciālistu trūkums dabaszinātnēs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT) un inženierzinātnēs varētu sasniegt aptuveni 10 tūkstošus cilvēku.
Darba tirgus eksperte Vladislava Marāne norāda, ka konkurenci par darbiniekiem arvien vairāk ietekmē demogrāfiskās pārmaiņas.
"Būtiska tendence, kas ietekmē darba tirgu ne tikai Rietumu pasaulē, bet, piemēram, arī Ķīnā, ir sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Katrs darbinieks kļūst ļoti vērtīgs, un konkurence par darbaspēku pieaug ne tikai starp uzņēmumiem, bet arī starp valstīm un reģioniem," uzsver Marāne.
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"Pārmaiņas darba tirgū nozīmē, ka arvien mazāk var paļauties uz modeli, kurā cilvēks reiz iegūst izglītību un ar šīm zināšanām strādā visu mūžu. Mainās tehnoloģijas, profesiju saturs un darba devēju vajadzības. Tāpēc svarīga ir ne tikai konkrēta kvalifikācija, bet arī cilvēka spēja saprast, kādas prasmes viņam nepieciešams attīstīt, kā arī gatavība mācīties visas profesionālās dzīves garumā," norāda Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.
Prasmju pilnveide ne vienmēr nozīmē profesijas maiņu vai atgriešanos izglītības iestādē uz vairākiem gadiem. Tā var būt konkrētu profesionālo vai digitālo prasmju apguve, kvalifikācijas paaugstināšana vai jaunu zināšanu iegūšana, kas nepieciešamas, lai pielāgotos pārmaiņām savā pašreizējā profesijā.
Lai stiprinātu iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū un atbalstītu jaunu prasmju apguvi jebkurā vecumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra īsteno projektu Mācības nodarbinātajiem un aicina pieteikties mācībām platformā STARS (www.stars.gov.lv).