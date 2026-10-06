Kad ceļojums ir lētāks - rezervējot laikus vai pēdējā brīdī?
Plānojot atvaļinājumu, bieži rodas viens un tas pats jautājums: vai ceļojumu rezervēt pēc iespējas agrāk vai gaidīt pēdējā brīža piedāvājumu? Abos gadījumos iespējams ietaupīt, tomēr atšķiras ne tikai cena, bet arī izvēles iespējas un riski. Agrā rezervēšana parasti ir piemērotāka tiem, kuriem ir konkrēti atvaļinājuma datumi vai vēlme apmesties noteiktā viesnīcā, savukārt pēdējā brīža piedāvājumi vairāk piemēroti elastīgiem ceļotājiem.
Kad ir vērts ceļojumu rezervēt laikus?
Agrā pārdošana var sākties vairāk nekā pusgadu vai pat gandrīz gadu pirms ceļojuma. Pēc starptautiskā tūroperatora “Coral Travel” datiem, 60% viņu ceļotāju Baltijas valstīs vasaras atvaļinājumu ieplāno tieši agrās rezervēšanas periodā. Kopumā Baltijas valstu iedzīvotāji mēdz par savu atvaļinājumu parūpēties vismaz pusgadu iepriekš vai vēl agrāk.
Šāda izvēle ir īpaši izdevīga ģimenēm ar bērniem un tiem, kuri ceļo skolēnu brīvlaikā, valsts svētku laikā vai citos populāros periodos. Šie datumi ir pieprasīti daudzās valstīs, tāpēc, tuvojoties ceļojumam, var samazināties gan piemērotu viesnīcu un ģimenes numuru, gan vietu lidmašīnās izvēle. Arī populārākās viesnīcas nereti tiek rezervētas vispirms.
Kad ir vērts gaidīt pēdējo brīdi?
Pēdējā brīža piedāvājumi parasti parādās dažas dienas vai dažas nedēļas pirms izlidošanas. Ja lidmašīnā vai viesnīcā palikušas neizpārdotas vietas, to cena var tikt samazināta. “Coral Travel” norāda, ka pēdējā brīža piedāvājumiatsevišķos gadījumos var būt pat līdz 70% lētāki. Tomēr šāda atlaide nav garantēta katram ceļojumam – piedāvājums ir atkarīgs no atlikušo vietu skaita, galamērķa, datuma un viesnīcas.
Šis variants vislabāk piemērots cilvēkiem, kuri var elastīgi izvēlēties izlidošanas datumu, galamērķi vai viesnīcu un nepieciešamības gadījumā doties ceļā ar īsu sagatavošanās laiku. Ja svarīgākais ir zemāka cena, nevis konkrēts kūrorts vai naktsmītne, gaidīšana var atmaksāties.
Taču populārākajos ceļošanas periodos situācija var būt pretēja. Ja līdz pēdējam brīdim gaida skolēnu brīvlaikā vai svētku laikā, var nākties izvēlēties tikai no atlikušajām viesnīcām, bet dažkārt ceļojums var nebūt iespējams vien tāpēc, ka lidmašīnā vairs nav brīvu vietu.
Rezervēt laikus vai gaidīt pēdējo brīdi – ko izvēlēties?
Ja ceļojat ar bērniem, esat atkarīgi no skolēnu brīvlaika datumiem vai vēlaties apmesties konkrētā viesnīcā, ceļojumu parasti ir vērts plānot laikus. Šādā gadījumā visbiežāk pieejama plašāka viesnīcu, numuru veidu un lidojumu laiku izvēle.
Agrā rezervēšana ir īpaši aktuāla, ja ceļojums plānots populārā periodā. Skolēnu brīvlaikā, svētku laikā vai vasaras sezonas kulminācijā pieprasītākās viesnīcas un ērtākie lidojumi tiek aizpildīti agrāk, tāpēc gaidīšana ne vienmēr nozīmē zemāku cenu.
Ja savukārt varat elastīgi izvēlēties izlidošanas datumu, galamērķi un viesnīcu, iespējams gaidīt pēdējā brīža piedāvājumus. Tie reizēm var būt līdz 70% lētāki, taču šāda izvēle nozīmē arī lielāku nenoteiktību – var būt palicis mazāk viesnīcu, numuru vai vietu lidmašīnās.
Tāpēc, izvēloties starp agru rezervēšanu un pēdējā brīža ceļojumu, nevajadzētu vērtēt tikai cenu. Jo konkrētākas ir jūsu vēlmes un jo mazāk iespēju mainīt plānus, jo vairāk priekšrocību sniedz savlaicīga rezervēšana. Savukārt, ja varat pielāgoties tajā brīdī pieejamajiem piedāvājumiem, pēdējais brīdis var kļūt par labu iespēju ietaupīt.