Tramps paver iespēju ASV pilsoņiem iegādāties beznodokļu "sarkano dīzeļdegvielu" - cenu kāpumā vaino Ukrainu, nevis Hormuza blokādi
ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis rīkojumu, kas uz laiku ļauj ikvienam izmantot lauksaimniecībai un būvniecībai paredzēto marķēto dīzeļdegvielu. Trampa administrācija sola ievērojamu ietaupījumu, taču eksperti brīdina, ka nodokļu atvieglojumi neatrisina degvielas piegāžu trūkumu.
Parakstītais rīkojums uz laiku ļauj kravas automašīnām un citiem transportlīdzekļiem uz koplietošanas ceļiem izmantot ar sarkanu krāsvielu marķēto dīzeļdegvielu, kas parasti paredzēta lauksaimniecības un būvniecības tehnikai. Trampa administrācija lēš, ka līdz ar to kravas automašīnu vadītāji vienā uzpildē varētu ietaupīt vairāk nekā 100 dolāru.
Lai gan Tramps paziņojis, ka šo degvielu varēs iegādāties bez nodokļa, rīkojums pagaidām tikai atliek federālā akcīzes nodokļa samaksu līdz gada beigām. Par atlikto maksājumu netiks piemēroti procenti vai soda nauda. Tikmēr ASV Finanšu ministrijai uzdots izvērtēt iespēju atlikto maksājumu atcelt.
Rīkojums paredz arī pasākumus degvielas pieejamības nodrošināšanai. Transporta ministrijai uzdots sadarboties ar štatiem, nozares pārstāvjiem un darba ņēmēju organizācijām, savukārt Lauksaimniecības ministrijai jāgādā par lauksaimnieku apgādi vietās, kur pieprasījums ir īpaši augsts. Baltais nams mudinās štatus ieviest atbilstošus nodokļu atvieglojumus.
Augstās degvielas cenas palielinājušas spiedienu uz republikāņiem
Augstās degvielas cenas ražas novākšanas laikā izraisījušas lauksaimnieku neapmierinātību un palielinājušas politisko spiedienu uz republikāņiem pirms novembrī gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Saskaņā ar AAA datiem pirmdien dīzeļdegvielas vidējā cena ASV bija 6,32 dolāri par galonu — par 13 centiem mazāk nekā nedēļu iepriekš, tomēr par 2,63 dolāriem vairāk nekā pirms gada.
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Degvielas sadārdzināšanās saistīta ar piegāžu samazināšanos pasaules tirgū, ko veicinājis karš pret Irānu un Hormuza šauruma blokāde. Tāpat to ietekmējuši Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Degvielas cenu uzraudzības vietnes "GasBuddy" naftas tirgus analīzes vadītājs Patriks Dehāns norādījis, ka marķētās dīzeļdegvielas plašāka izmantošana ceļu transportā varētu ļaut ietaupīt aptuveni 60 centus par galonu. Tomēr lauksaimniekiem un būvniecības tehnikas operatoriem, kuriem šī degviela jau ir pieejama, ieguvums būtu neliels — viņaprāt, galvenā problēma ir piegāžu trūkums. Savukārt Dow Jones Energy galvenais naftas analītiķis Dentons Činkvegrana brīdinājis, ka īslaicīgs nodokļu atvieglojums var radīt ilgtermiņa sekas transporta infrastruktūrai, jo šie ieņēmumi tiek izmantoti arī ceļu remontiem.
Ukrainas vainošana un Eiropas dīzeļdegvielas rezervju atbrīvošana
Jaunais rīkojums pieņemts pēc tam, kad Tramps atteicās no iepriekš vairākkārt apspriestā dīzeļdegvielas eksporta aizlieguma. Šādu soli bija pieprasījuši vairāki lauksaimniecības štatu republikāņi, tostarp Aiovas senators Čaks Graslijs. Piektdien Tramps paziņoja, ka aizliegumu neieviesīs, pēc tam, kad Eiropa piekrita izmantot savas dīzeļdegvielas rezerves. Kā norāda Baltais nams, panāktā vienošanās paredz nākamo četru mēnešu laikā no Eiropas stratēģiskajām rezervēm atbrīvot 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas.
Vienlaikus Tramps 5. oktobrī platformā "Truth Social" atkārtoti vainoja Ukrainas triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām degvielas cenu kāpumā. Viņš apgalvoja, ka sadārdzinājuma galvenais iemesls neesot situācija Hormuza šaurumā, bet gan uzbrukumi pārstrādes rūpnīcām. Septembra beigās Tramps arī sacīja, ka lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski samazināt uzbrukumu intensitāti un ka viņš esot piekritis. Savukārt Zelenskis 22. septembrī bija paziņojis, ka slēgtajās sarunās ar Trampu nav bijis mēģinājumu piespiest Ukrainu vienpusēji pārtraukt triecienus šādiem objektiem.