Pagājuši 15 gadi kopš Stīva Džobsa nāves - cilvēka, kurš mainīja tehnoloģiju pasauli
Šodien, 5. oktobrī, aprit tieši 15 gadi kopš “Apple” līdzdibinātāja Stīva Džobsa nāves. Viņš nomira 2011. gada 5. oktobrī savās mājās Paloalto, Kalifornijā, 56 gadu vecumā pēc gadiem ilgas cīņas ar retu aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju.
Džobss bija viena no ietekmīgākajām personībām moderno tehnoloģiju vēsturē. Viņa vadībā “Apple” radīja produktus, kas būtiski mainīja veidu, kā cilvēki izmanto datorus, klausās mūziku un sazinās. “Macintosh”, “iMac”, “iPod”, “iPhone” un “iPad” kļuva ne tikai par veiksmīgiem produktiem, bet vairākos gadījumos palīdzēja mainīt veselas tehnoloģiju nozares.
Džobsa pēdējie dzīves gadi pagāja, cīnoties ar slimību. 2009. gadā viņam tika veikta aknu transplantācija, bet 2011. gada janvārī viņš devās kārtējā medicīniskajā atvaļinājumā. 24. augustā – nepilnu pusotru mēnesi pirms nāves – Džobss atkāpās no “Apple” izpilddirektora amata, uzņēmuma vadību nododot Timam Kukam. Viņa pēdējā publiskā uzstāšanās bija tā paša gada jūnijā, kad viņš prezentēja ieceri par jauno “Apple” galveno mītni, kas vēlāk kļuva par “Apple Park”.
Džobss nomira tikai dienu pēc tam, kad “Apple” prezentēja “iPhone 4S”. Ziņa par viņa aiziešanu izraisīja plašu rezonansi visā pasaulē - pie “Apple” veikaliem cilvēki atstāja ziedus, ābolus un vēstījumus. Uzņēmums izveidoja īpašu piemiņas lapu, kurai tika iesūtīts vairāk nekā miljons atmiņu un vēstījumu par Džobsu. Tā joprojām ir pieejama arī 15 gadus pēc viņa nāves.
“Stīvs mainīja pasauli”
Džobsu 15. nāves gadadienā pieminējuši arī viņa ilggadējie kolēģi. Tims Kuks, kurš pēc Džobsa pārņēma “Apple” vadību, norādīja, ka ir cilvēki, kuri atstāj nospiedumu pasaulē, un ir cilvēki, kuri to pilnībā izmaina.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Stīvs mainīja pasauli un šajā procesā – tik daudzu cilvēku dzīves. Viņš noteikti uz visiem laikiem mainīja arī manu dzīvi,” rakstīja Kuks, piebilstot, ka Džobsa gars turpina dzīvot viņa radītajā un cilvēkos, kurus viņš iedvesmojis.
Džobsu šodien pieminēja arī “Apple” vadītājs Džons Ternuss, kurš uzņēmumā strādāja jau Džobsa dzīves laikā. Viņš uzsvēra, ka Džobsa prasība rūpēties par katru detaļu, lietotāja pieredzi un cilvēkiem joprojām ietekmē to, kā uzņēmums strādā.
Par nāvi viņš runāja jau sešus gadus iepriekš
Viens no visbiežāk pieminētajiem Džobsa publiskajiem brīžiem ir 2005. gada uzruna Stenforda Universitātes absolventiem. Tobrīd viņam jau bija diagnosticēts audzējs un veikta operācija. Runājot par savu pieredzi, Džobss uzsvēra, ka apziņa par dzīves ierobežoto laiku palīdzējusi viņam pieņemt svarīgus lēmumus.
Sešus gadus vēlāk šie vārdi ieguva pavisam citu nozīmi. Džobss nomira ģimenes lokā, bet viņa sieva Lorēna Pauela Džobsa toreiz paziņoja, ka viņš aizgājis mierīgi, tuvinieku ieskauts.
Piecpadsmit gadus vēlāk Džobsa vārds joprojām ir cieši saistīts ar “Apple”, bet viņa idejas par dizainu, vienkāršību un tehnoloģiju padarīšanu saprotamu plašam cilvēku lokam turpina ietekmēt nozari.