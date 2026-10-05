NVA gatava palīdzēt tiem vairākiem simtiem “airBaltic” darbinieku, kurus varētu skart atlaišana
Saistībā ar “airBaltic” plānoto kolektīvo atlaišanu Nodarbinātības valsts aģentūra sniegs atbalstu darbiniekiem, kuri pakļauti bezdarba riskam. Viņiem būs pieejamas konsultācijas, informācija par darba iespējām un tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) apstiprinājusi, ka saņēmusi “airBaltic” paziņojumu par plānoto kolektīvo atlaišanu. Aģentūra gan neatklāj, cik darbiniekus tā varētu skart un kad atlaišana sāksies, norādot, ka šādas informācijas sniegšana ir darba devēja kompetencē.
Darbiniekiem tiks piedāvātas individuālas un grupu konsultācijas, informācija par situāciju darba tirgū, karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. NVA plāno arī palīdzēt darbiniekiem satikt potenciālos darba devējus.
Jauns.lv jau informēja, ka “airBaltic” jaunā biznesa plāna ietvaros varētu samazināt no 500 līdz 700 darbavietām Rīgā, Viļņā un Tallinā. Aviokompānijā pašlaik strādā aptuveni 3000 cilvēku, tādējādi izmaiņas potenciāli varētu skart apmēram piekto daļu darbinieku.
Precīzs atlaižamo skaits vēl nav noteikts. Vienlaikus ar arodbiedrībām notiek sarunas par iespēju pilotiem un salona apkalpes darbiniekiem pāriet uz 85% darba slodzi, tādējādi cenšoties samazināt atlaižamo cilvēku skaitu. Jauno uzņēmuma organizatorisko struktūru plānots definēt līdz oktobra vidum.