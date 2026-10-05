Latvijā pagājušajā nedēļā teju uz pusi samazinājās elektroenerģijas cena
Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā un Lietuvā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 47%, sasniedzot 73,17 eiro par megavatstundu (MWh), liecina AS “Latvenergo” apkopotā informācija.
Tikmēr Igaunijā cena sarukusi par 31% – līdz 68,31 eiro par MWh. Elektrības vairumtirdzniecības cenas aizvadītajā nedēļā kritušās gan Baltijas valstīs, gan Ziemeļvalstīs. Turklāt Latvijā elektroenerģija bijusi teju divarpus reižu lētāka nekā Vācijā.
Cenu samazinājumu galvenokārt veicināja lielāka elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās – reģionā kopumā tā pieauga par 44%. Baltijas valstīs par 47% palielinājās arī saules elektrostaciju izstrāde, bet lielāka kļuva elektroenerģijas plūsma no Zviedrijas.
Tikmēr elektroenerģijas patēriņš Baltijā saglabājās gandrīz nemainīgs. Latvijā nedēļas laikā tika patērēta 141 GWh elektroenerģijas, bet saražotas 113 GWh. Elektroenerģijas ražošana Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pieauga par 37%, un vietējā izstrāde sedza aptuveni 80% no valsts patēriņa.