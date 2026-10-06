Kritiskais punkts ir tuvu. Pasažieru pārvadātāji sauc pēc palīdzības
Reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem kritiski trūkst autobusu vadītāju. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks intervijā portālam Jauns.lv sacīja, ka daudz šoferu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā.
Kāda patlaban ir situācija ar autobusu šoferiem reģionālo pasažieru pārvadājumu nozarē? “Situācija tuvojas kritiskam punktam. Patlaban ir problēmas ar autobusu vadītāju, transportlīdzekļu vadītāju sabiedriskajam transportam nodrošināšanu.
Divas trešdaļas transportlīdzekļu vadītāju ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Līdz ar to tuvāko piecu, maksimums, desmit gadu laikā ir jāatrisina jautājums, kā mēs varam nodrošināt iespējami plašāku vadītāju loku, kuriem būtu D kategorijas autovadītāja apliecība.
Nav noslēpums, kāpēc šobrīd nosacīti pietiek [autobusu] vadītāju – pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datiem, tuvu 50 tūkstoši cilvēki ir ar aktīvu D kategorijas autovadītāja apliecību. Nozarē trūkst nedaudz vairāk par 100 autobusu vadītājiem gada ietvaros, bet ir vairāki iemesli, kāpēc to trūkst. Viens no tiem ir atalgojuma līmenis.”
Daudzi D kategorijas autovadītāja apliecību saņēma dienestā
Tas, ka patlaban vēl ir diezgan daudz cilvēku ar aktīvu D kategorijas autovadītāja apliecību, ir saistīts ar vēsturisko situāciju, kad pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas daudzviet varēja iegūt C kategorijas autovadītāja apliecību un vēlāk – D kategoriju.
“Liela daļa jauniešu, kuri bija dienestā, dabūja D kategorijas autovadītāja apliecību dienestā vai atnākot no tā.” Tādējādi patlaban joprojām ir diezgan daudz cilvēku ar D kategorijas autovadītāja apliecību, bet, protams, tikai daļa strādā pasažieru pārvadājumu nozarē.
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Izdevīgāk pārvadāt kravas
"Liela daļa brauc ar kravas transportlīdzekļiem,” Ošenieks teica un skaidroja, ka līdz šim D kategorijas autovadītāja apliecību varēja iegūt tikai tad, ja bija saņemta C kategorijas autovadītāja apliecība.
Pozitīvi, ka šī prasība no gada sākuma ir mainīta. “Tas ir viens solis, kā risināt šo jautājumu, kā risināt jautājumu par transportlīdzekļu vadītājiem ar D kategoriju.” Patlaban autovadītājs, kuram ir B kategorija, var doties uz kursiem un nokārtot D kategorijas autovadītāja apliecību.
Vada autobusus pensijas vecumā
“Tas uzlabo situāciju, bet, ja mēs raugāmies nākotnē, tas neko daudz nepalīdzēs, jo mums ir nepieciešams liels skaits [šoferu] ar D kategoriju, lai nozarē būtu pietiekams skaits transportlīdzekļu vadītāju.” Tas vajadzīgs, jo patlaban divas trešdaļas autobusu šoferu ir vecumā virs 55 gadiem. Iespējams, kāds šoferis ir pārsniedzis pat 70 gadu slieksni.
Autobusu šoferu rindās ir ļoti maz jauniešu. Tas saistīts arī ar iepriekš minēto, ka līdz šim varēja iegūt D kategorijas autovadītāja apliecību tikai tad, ja bija C kategorijas apliecība.
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Aicina piesaistīt jauniešus agrāk
Otrs ierobežojošais faktors ir gadu slieksnis, no kura var iegūt D kategorijas autovadītāja apliecību. C kategoriju var saņemt jau no 18 gadiem, un būtu vērtīgi, ja tas pats attiektos uz D kategoriju un iespēju vadīt arī lielos autobusus.
Ceļu satiksmes noteikumi ir jāzina un jāievēro visu kategoriju autovadītāju apliecību īpašniekiem, Ošenieks skaidroja, piebilstot, ka, protams, atšķiras autobusu un vieglo transportlīdzekļu gabarīti.
Tikai no 24 gadu vecuma
Asociācijā uzskata, ka būtu jādod iespēja tehnikumos un arodskolās studējošajiem jauniešiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, pēc B kategorijas iegūšanas saņemt arī D kategorijas autovadītāja apliecību. Būtu vērtīgi, ja tam varētu piesaistīt valsts finansējumu. Protams, pirms tam jāgroza normatīvi.
Patlaban D kategorijas autovadītāja apliecību var iegūt no 24 gadu vecuma. “Ir jābūt 24 gadiem, lai, noliekot D kategoriju, varētu sēsties pie lielā autobusa stūres.” Pozitīvi, ka šobrīd ir atvieglojumi D1 kategorijas iegūšanai, ar to var vadīt mazākus autobusus.
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Bezizejas spiesti kārto D kategoriju
Ošenieks skaidroja, ka jaunieši 18 gadu vecumā tehnikumos un arodskolās jau ir izvēlējušies profesiju. Pēc 24 gadu sasniegšanas kāds cilvēks, kas ir nonācis bezizejā, iespējams, dosies kārtot D kategorijas autovadītāja apliecību, lai sāktu strādāt pasažieru pārvadājumu nozarē, bet tādu būs ļoti maz.
Lai ilgtermiņā varētu nodrošināt pietiekamu autobusu šoferu skaitu, vajadzīgs liels apjoms cilvēku ar D kategorijas autovadītāja apliecību. Ja cilvēkam jau būtu D kategorijas autovadītāja apliecība (piemēram, ja tā būtu iegūta, mācoties tehnikumā vai arodskolā), viņš, zaudējot iepriekšējo darbu, varētu vieglāk pārkvalificēties un doties strādāt autobusu parkos.