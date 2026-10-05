Ar hibrīdu vai bez? Sākusies Audi Q5 izpārdošana
Trešās paaudzes Audi Q5 ieradās pie mums 2025. gadā ar pilnībā jaunu dizainu, pārskatītu dzinēju gammu un jaunākajām vadītāja saskarnēm.
Akcijas modelim izveidota daudz pieejamāka cena. Priekšpiedziņas Audi Q5 ar 204 ZS benzīna dzinēju nu pieejams par tikai 39 950 eiro. E-hybrid lādējamam hibrīdam tas pats 2 litru benzīna dzinējs ar elektrisko atbalstu attīsta summāro jaudu 299 ZS apjomā. Kopā ar papildaprīkojumu šāds Audi Q5 izpārdošanas akcijā maksā nedaudz virs 51 000 eiro. Ar 25 kWh gaitas bateriju e-Hybrid var bez degvielas veikt līdz 113 km ceļa. Mājas lādētājs nāk līdzi par brīvu. Lai saglabātu cenu, aprīkojums ir pārdomāts. Tomēr te nav auduma sēdekļu, bet gan sintētiskā āda. Hibrīda sēdekļi regulējami manuāli, bet benzīna Q5 tie gan būs elektriski. Spidometa ekrāns kā visos jaunajos Audi ir ļoti lakonisks. Toties Apple Car Play darbojas abos ekrānos. Tahometra attēls atmostas krāsās vien pārslēdzot braukšanas režīmus. Baterijas dēļ Q5 e-hybrid bagāžniekā nav paceļamās dubultgrīdas, tāpēc Audi nolēmis to kompensēt citādi - ar bīdāmu aizmugurējo sēdekli. Audi krājuma izpārdošanā pieejami ap 70 dažādi Q5 automobiļi, no kuriem daļa jau pieejama uz vietas.