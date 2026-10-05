Latvija sāk sadarbību ar Šerbrukas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu Kanādā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Šerbrukas pilsētas Ekonomiskās attīstības departaments ir parakstījuši trīs gadu sadarbības vienošanos. Tā savienos Latvijas uzņēmumus un pētniecības organizācijas ar vienu no nozīmīgākajām kvantu tehnoloģiju ekosistēmām Kanādā, sekmējot jaunu tehnoloģiju komercializāciju, eksportu, investīciju piesaisti un kopīgu projektu attīstību.
Sadarbība aptvers kvantu tehnoloģijas, mākslīgo intelektu un citas dziļās tehnoloģijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedo ražošanu un tīrās tehnoloģijas, kā arī divējāda lietojuma, aizsardzības un drošības risinājumus.
Kvantu tehnoloģijas pāriet no pētniecības uz praktisku izmantošanu
Kvantu tehnoloģijas kļūst arvien nozīmīgākas drošu sakaru, datu aizsardzības, skaitļošanas, precīzo sensoru un aizsardzības risinājumu attīstībā. Valstu konkurētspēju šajā jomā noteiks zinātniskie sasniegumi un spēja tos pārvērst rūpnieciski ražojamos, starptautiskajā tirgū pieprasītos produktos. Latvijai tādēļ ir svarīgi laikus veidot sadarbību ar ekosistēmām, kurās pētniecība ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbību, investīcijām un ražošanu.
Šerbruka atrodas Kvebekas provincē un ir viens no Kanādas kvantu tehnoloģiju attīstības centriem. Pilsētā izveidota Kvebekas valdības oficiāli atzīta kvantu inovāciju zona, kurā sadarbojas Šerbrukas Universitātes pētnieki, tehnoloģiju uzņēmumi, jaunuzņēmumu veidotāji, investori un specializētas laboratorijas.
“Kvantu tehnoloģijas iziet no laboratorijām un ienāk industrijā. Pašlaik veidojas starptautiskās partnerības, kas noteiks, kur un kā zinātniskie sasniegumi pārtaps jaunās tehnoloģijās un uzņēmumos. Latvijai ir spēcīgi zinātnieki un starptautiski atzīta kompetence kvantu algoritmu, sensoru, komunikāciju un nanoelektronikas jomā. Sadarbība ar Šerbruku dos Latvijas zinātniekiem un uzņēmumiem jaunas iespējas komercializēt tehnoloģijas un veidot sadarbību Ziemeļamerikas tirgū,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
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No uzņēmumu kontaktiem līdz kopīgiem tehnoloģiju projektiem
Vienošanās paredz veidot biznesa kontaktus, savienot uzņēmumus ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem, kā arī attīstīt kopīgus pētniecības projektus, izmēģinājumprojektus un tehnoloģiju testēšanas iniciatīvas. Konkrēti projekti un pasākumi tiks izvēlēti atbilstoši abu pušu un iesaistīto uzņēmumu interesēm.
Sadarbība starp LIAA pārstāvniecību Kanādā un Šerbrukas pilsētas Ekonomiskās attīstības departamentu sākās 2025. gada pavasarī. Šerbrukas pārstāvji 2025. un 2026. gadā apmeklēja Latviju un piedalījās tehnoloģiju konferencēs “TechChill” un “Deep Tech Atelier”. Ar LIAA pārstāvniecības Kanādā iesaisti Šerbrukas pilsēta izveidojusi sadarbību arī ar Latvijas Eksportētāju asociāciju “The Red Jackets” un piedalījās Latvijas Divējāda lietojuma eksporta forumā, kas 6. un 7. septembrī norisinājās Rēzeknē.
“Sadarbība ar Šerbruku ir mērķtiecīgi veidota vairāk nekā gada garumā. Esam iepazinuši abu valstu tehnoloģiju ekosistēmas, saveduši kopā organizācijas un uzņēmumus un nonākuši līdz vienošanās parakstīšanai. Nākamais solis ir konkrēti kopīgi projekti. Latvijas delegācijas vizīte Šerbrukā sniedz iespēju mūsu uzņēmumiem un inovāciju organizācijām klātienē iepazīt partnerus, pētniecības infrastruktūru un sadarbības iespējas Kanādā,” norāda LIAA pārstāvniecības Kanādā vadītāja Ilze Lācgalve.
Latvijas delegācija septembra nogalē apmeklēja Šerbruku, kā arī piedalījās mākslīgā intelekta konferencē “ALL IN” Monreālā. Delegācijas sastāvā bija MIC, “UniLab”, “MILA”, kā arī mākslīgā intelekta nozares uzņēmumi “Asya”, “MyWisy”, Mitigate un “VOZOROM”.
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Šerbrukas inovāciju ekosistēmā darbojas Šerbrukas Universitātes Kvantu institūts (Institut quantique), Starpdisciplinārais tehnoloģisko inovāciju institūts (3IT), kvantu inovāciju zona “DistriQ”, jaunuzņēmumu attīstības platforma “QV Studio” un citi partneri. “DistriQ” centrs EQ1 uzņēmumiem un pētniekiem piedāvā specializētas kvantu tehnoloģiju laboratorijas, darba telpas un sadarbības infrastruktūru.
“Laikā, kad pasaules ekonomikā arvien lielāka nozīme ir mērogam, vidēja lieluma ekonomikas un inovāciju ekosistēmas nevar sekmīgi attīstīties, darbojoties katra atsevišķi. Lai atrastu īstos sadarbības partnerus, vispirms skaidri jāapzinās savas stiprās puses, iespējas un arī robežas. Latvija un Šerbruka šo darbu ir paveikušas – mēs zinām, kur mūsu stiprās puses papildina viena otru un kur sadarbība var dot vislielāko pienesumu. Tagad ir laiks no savstarpējas iepazīšanas pāriet pie konkrētas rīcības – kopīgi attīstīt projektus, veidot uzņēmumus un stiprināt tehnoloģiskās spējas, ko katrai pusei atsevišķi būtu daudz grūtāk sasniegt,” uzsver Šerbrukas pilsētas Ekonomiskās attīstības dienesta direktora pienākumu izpildītājs Stīvens Kabana (Stephen Cabana).
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.
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