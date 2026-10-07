Spēja pielāgoties kļūst par izaugsmes atslēgu: “RK Metāla” stāsts
Vairāk nekā 30 gadu laikā SIA “RK Metāls” no neliela uzņēmuma, kas sākotnēji nodarbojās galvenokārt ar metāla konstrukciju izgatavošanu, izaudzis par uzņēmumu ar vairāk nekā 200 darbiniekiem, vairāk nekā 20 miljonu eiro gada apgrozījumu un ap 15 tūkstošiem kvadrātmetru lielu ražošanas platību.
Uzņēmums, kas sākumā koncentrējās uz klasiskām būvkonstrukcijām, vēlāk attīstīja arī mašīnbūves virzienu, bet pēdējos gados arvien vairāk domā par klientu un tirgu diversifikāciju. “RK Metāla” vadītājs Spodris Skalže uzskata, ka izaugsmi nevar mērīt tikai kvadrātmetros, apgrozījumā vai saražotajā. Biznesa pamatā ir prasme laikus pamanīt, ka tirgus mainās, un negaidīt, kad tas atgriezīsies pie tā, kā bijis iepriekš.
No būvkonstrukcijām līdz sarežģītākai metālapstrādei
Uzņēmuma sākotnējais darbības virziens bijušas klasiskās būvkonstrukcijas, taču laika gaitā tam pievienojusies arī mašīnbūve. Šis virziens uzņēmumā attīstās jau vairāk nekā desmit gadus. Tas ir sarežģītāks metālapstrādes veids, kas papildus prasa arī mehānikas, elektronikas un hidraulikas zināšanas. Tieši abu virzienu līdzāspastāvēšanu Spodris Skalže uzskata par uzņēmuma priekšrocību. Pieredze, kas iegūta vienā nozarē, var noderēt otrā, un abas darbības jomas viena otru papildina.
Uzņēmuma pašreizējā situācija ļaujot justies salīdzinoši stabili. Plašais pakalpojumu klāsts nozīmē, ka darba netrūkst ne būvkonstrukciju, ne mašīnbūves virzienā. Tas dod iespēju izvērtēt, ar kādiem projektiem uzņēmums vēlas strādāt, nevis vienkārši pieņemt jebkuru pieejamo pasūtījumu.
Covid-19 lika paskatīties uz klientiem citādi
Būtisks pagrieziena punkts uzņēmuma attīstībā bija Covid-19 laiks. “RK Metāls” jau aptuveni 20 gadus ietilpst UPB grupā, un ilgus gadus uzņēmums bija saistīts ar UPB eksporta darbību, nodrošinot metāla konstrukcijas. Pandēmijas laikā mainījās pieprasījuma struktūra. Biroju ēku, viesnīcu un citu līdzīgu objektu lielie projekti kļuva mazāk pieejami. Uzņēmumam tas lika pārskatīt līdzšinējo pieeju un saprast, ka nepieciešams diversificēt klientus un projektus. “Es sapratu, ka ir jādiversificē šie mūsu objekti. Mēs izveidojām arī savu pārdošanu,” intervijā skaidro Spodris Skalže. Tas nozīmēja neatteikties no līdzšinējiem lielajiem projektiem, bet paralēli sākt strādāt ar citiem klientiem. Uzņēmuma redzeslokā nonāca mazāki projekti un rūpniecības ēkas. Šobrīd pieprasīti ir arī datu centri.
Šī pārmaiņa prasīja mainīt ne tikai pārdošanas stratēģiju, bet arī iekšējo darba organizāciju. Ja lielos būvniecības projektos plānošana nereti notika pusgadu vai pat gadu uz priekšu, tad mazākos projektos pasūtījumi un termiņi ir daudz dinamiskāki. Uzņēmumam nācās pielāgoties situācijai, kur darbi var sākties ātrāk un klientu vajadzības mainīties īsākā laikā.
Mašīnbūvē – no detaļas līdz gatavai iekārtai
Šodien plašais pakalpojumu klāsts ļauj “RK Metālam” uz situāciju tirgū raudzīties elastīgāk. Ja būvkonstrukciju segmentā uzņēmuma darbs lielā mērā saistīts ar konkrētu konstrukciju izgatavošanu, tad mašīnbūves virzienā “RK Metāls” pēdējos gados ir attīstījis daudz sarežģītāku kompetenci. Uzņēmums jau vairākus gadus sadarbojas ar pasūtītājiem lauksaimniecības, industriālās rūpniecības un citās nozarēs. Šajā sadarbībā tas ir ieguvis klientu uzticību un saražojis vairākas iekārtas.
Būtiska ir arī uzņēmuma inženieru iesaiste, kad klientam tiek piedāvāts ne tikai ražošanas pakalpojums, bet risinājums, kurā nepieciešama arī tehniskā izstrāde. Šāda darba specifika nozīmē daudz garāku projekta ciklu. Ja būvkonstrukciju projektā no rasējuma saņemšanas līdz izgatavošanai var paiet salīdzinoši neilgs laiks un pēc tam uzņēmums pāriet pie nākamā pasūtījuma, mašīnbūvē viena specifiska iekārta var tikt projektēta un izgatavota gada vai pat ilgākā laikā. Pašlaik uzņēmumam projektēšanas stadijā ir vairāki šādi projekti, kas tuvākajā laikā nonāks ražošanā. Tas ir virziens, kurā “RK Metāls” redz turpmākas attīstības iespējas.
Ārvalstu tirgi un atgriešanās pie Latvijas tirgus
Būvkonstrukciju segmentā “RK Metālam” būtisks ārvalstu tirgus ir Skandināvija. Vienlaikus uzņēmums raugās arī uz citiem tirgiem, taču viens no izaicinājumiem ir, piemēram, salīdzinoši netālu esošā Polija, kur jau ir ļoti spēcīga metālapstrādes industrija. Tāpēc uzņēmumam jāmeklē tādas nišas un priekšrocības, kurās iespējams konkurēt.
Svarīga priekšrocība ir transporta izmaksas. Jo tālāk atrodas klients, jo būtiskāka kļūst loģistika. Tāpēc uzņēmumam ir izdevīgi strādāt ar tādiem produktiem un komponentēm, kuru transportēšana veido mazāku izmaksu īpatsvaru. “RK Metāla” izstrādājumi vai to daļas nonāk dažādos galaproduktos, un uzņēmums nevēlas sevi ierobežot tikai ar vienu konkrētu tirgu. Patlaban pēc ilgāka perioda, kad vietējais tirgus uzņēmumam nebija prioritāte, uzmanība tiek pievērsta arī Latvijas tirgum. Uzņēmums neatsakās no vietējiem projektiem un ir mēģinājis piedāvāt arī jaunus pakalpojumus, piemēram, būvkonstrukciju montāžas pakalpojumu. Trīsdesmit gadu laikā uzkrātā pieredze ļaujot skatīties uz to, ko vēl iespējams izveidot un piedāvāt klientiem.
Investīcijām jāatnes jaunas iespējas
Investīcijas iekārtās ražošanas uzņēmumam ir viens no būtiskākajiem attīstības instrumentiem. Taču “RK Metāla” pieeja nav vienkārši iegādāties vairāk līdzvērtīgu iekārtu, lai saražotu vairāk produkcijas. “Ja mēs investējam, tad tās ir investīcijas, kuras mums sniedz kādas jaunas prasmes, jaunas attīstības iespējas,” uzsver uzņēmuma vadītājs. Viens no piemēriem ir metināšanas roboti. Tāpat uzņēmums nesen ieguldīja liela izmēra frēzes iegādē, tā ļauj ļoti augstā precizitātē apstrādāt lielāka izmēra detaļas. Pēc iespējas tiek izvēlētas universālas iekārtas, lai tās varētu izmantot dažādiem uzdevumiem.
Šāda pieeja nozīmē, ka investīciju mērķis nav tikai ražošanas apjoma palielināšana. Tikpat svarīgi ir paplašināt to, ko uzņēmums tehnoloģiski spēj izdarīt. Nākotnē uzņēmumam ir arī plāni paplašināt ražošanas platības, lai varētu ražot to, kas šobrīd vēl fiziski nav iespējams, jo tam ir nepieciešamas ražošanas platības ar specifiskiem parametriem.
Automatizācija neaizstāj cilvēku pieredzi
Automatizācija un mākslīgais intelekts ražošanas uzņēmumos kļūst arvien nozīmīgāki, un Spodris Skalže atzīst, ka mākslīgais intelekts jau ir kļuvis par uzņēmuma ikdienas sastāvdaļu. To iespējams izmantot informācijas apkopošanai, rutīnas aprēķiniem un datu sagatavošanai, tādējādi atbrīvojot cilvēku laiku analīzei un lēmumu pieņemšanai.
Tomēr uzņēmuma vadītājs uzsver, ka gala lēmumiem pagaidām jāpaliek cilvēku ziņā. Arī robotizācijas iespējas abos uzņēmuma darbības virzienos nav vienādas. Mašīnbūvē robotu izmantošanas iespējas ir lielākas, savukārt būvkonstrukciju ražošanā katrs izstrādājums savā ziņā ir unikāls. Atsevišķus procesus iespējams automatizēt, taču gala konstrukcijas izveidē joprojām ir nepieciešams cilvēks. Tas nozīmē, ka tehnoloģiju attīstība nesamazina nepieciešamību pēc kvalificētiem speciālistiem. Uzņēmumam joprojām nepieciešami cilvēki, kuri pārzina gan tehnoloģijas, gan konkrētā darba specifiku.
Uzņēmuma vērtība – cilvēki, kas izauguši kopā ar uzņēmumu
Darbinieku piesaiste un noturēšana ir izaicinājums, kam “RK Metāls” pievērš uzmanību nepārtraukti. Taču uzņēmuma vadītājs norāda, ka pašlaik uzņēmumā nav ļoti lielas darbinieku mainības un nav būtisku problēmu nokomplektēt pamata ražošanas līmeni. Svarīgs ir ne tikai atalgojums, bet arī darba apstākļi un iespēja redzēt perspektīvu savā darbā.
Īpaši būtiska uzņēmuma priekšrocība ir pašu cilvēku izaugsme. Aptuveni 90 % dažādu struktūru ražošanas vadītāju ir izauguši no ceha darbiniekiem. Tie ir cilvēki, kuri savulaik bijuši labi konstrukciju montētāji vai metinātāji un pakāpeniski nonākuši līdz procesu vadībai. Šāda pieredze dod uzņēmumam praktisku zināšanu priekšrocību. Cilvēks, kurš pats gadiem strādājis konkrētajā ražošanas procesā, zina ne tikai teorētiski, ko iespējams vai nav iespējams izdarīt. Viņš pārzina arī darbinieku vajadzības un var vadībai ieteikt, kā procesus uzlabot. Spodris Skalže šo pieredzi sauc par vienu no lielākajām uzņēmuma vērtībām.
Lielākais izaicinājums – neapstāties
Runājot par šā brīža izaicinājumiem, uzņēmuma vadītājs kā vienu no galvenajiem nosauc nepieciešamību nepārtraukti nodrošināt pietiekamu darba apjomu un projektus, pie kuriem strādāt. “Visu laiku jāpieņem, iespējams, neērti, bet vajadzīgi lēmumi, lai mēs varētu dzīvot pasaulei līdzi,” saka Spodris Skalže.
Ilggadēja pieredze nozarē un stabila finansiālā situācija klientiem rada uzticību, taču ar to vien nepietiek. Uzņēmuma vadītājs uzsver – pasaule un tirgus mainās, tāpēc nedrīkst paļauties uz to, ka situācija automātiski atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī. “Ja šodien tirgū kaut kas ir pamainījies, nav jāgaida, ka tirgus pēc dažiem mēnešiem būs atkal tāds, kāds bija,” uzsver Spodris Skalže. Tas arī raksturo “RK Metāla” pēdējo gadu attīstības loģiku – diversificēt klientus, attīstīt jaunus darbības virzienus, investēt tehnoloģijās un vienlaikus saglabāt uzņēmumā uzkrāto pieredzi.