ES aviopasažieriem gatavo patīkamu pārsteigumu: kad un kas mainīsies?
Aviopasažieri Eiropas Savienībā turpmāk lidmašīnā bez maksas varēs ņemt līdzi divas rokas bagāžas vienības. Jaunie noteikumi paredzēti, lai vienādotu aviokompāniju prasības un mazinātu pasažieriem piemērotās papildu maksas par bagāžu.
Kā vēsta Euronews, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem standarta aviobiļetes cenā būtu jāiekļauj neliela personīgā manta – piemēram, rokassomiņa vai mugursoma, ko var novietot zem priekšā esošā sēdekļa –, kā arī lielāka rokas bagāža, kuras svars nepārsniedz septiņus kilogramus. Tās trīs izmēru – garuma, platuma un augstuma – kopsumma nedrīkstētu pārsniegt 100 centimetrus.
Tas nozīmē, ka pasažieriem vairs nebūtu atsevišķi jāmaksā ne par nelielu somu, ne par koferi, ko paredzēts novietot bagāžas nodalījumā virs sēdvietām. Pašlaik daudzas zemo cenu aviokompānijas biļetes pamatcenā iekļauj tikai nelielu personīgo mantu, ko var novietot zem sēdekļa, savukārt par papildu rokas bagāžu jāmaksā atsevišķi.
Vienlaikus aviokompānijas varēs saglabāt lētākus tarifus pasažieriem, kuri pēc savas izvēles atteiksies no papildu rokas bagāžas. Kā tieši šāda cenu noteikšanas sistēma darbosies, pagaidām vēl nav galīgi izlemts.
Jaunās prasības ir daļa no plašākas ES aviopasažieru tiesību reformas, kas paredz izmaiņas arī attiecībā uz lidojumu kavēšanos, reisu atcelšanu un kompensāciju izmaksu.
Tomēr ceļotājiem vēl būs jāpaciešas. Jaunie noteikumi varētu stāties spēkā ne agrāk kā 2027. gada beigās, bet par agrāko iespējamo datumu pašlaik tiek uzskatīts 2027. gada oktobris. Līdz tam jaunajam regulējumam vēl jāiziet atlikušās ES likumdošanas procedūras.