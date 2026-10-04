Kulbergs rosina OCTA izmaiņas: plašākas iespējas atlīdzību saņemt pie sava apdrošinātāja
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iesniedzis Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai priekšlikumus likumprojekta par grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā trešajam lasījumam, piedāvājot paplašināt tiešās zaudējumu regulēšanas iespējas un precizēt atlīdzības izmaksas kārtību vairākās situācijās.
Priekšlikumi paredz pārskatīt tiešās zaudējumu regulēšanas definīciju, nosakot, ka persona, kura vēlas saņemt atlīdzību par tās mantai nodarītajiem zaudējumiem, var vērsties pie sava apdrošinātāja, kas veiktu likumā noteiktās darbības, lai nodrošinātu atlīdzības saņemšanu.
Tāpat rosināts paplašināt gadījumus, kuros tiek atlīdzināti nenoskaidrota transportlīdzekļa radītie zaudējumi. Priekšlikums paredz, ka atlīdzību varētu saņemt arī par transportlīdzeklim nodarītiem bojājumiem, kuru dēļ tiek anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, kā arī par noteiktiem mantai nodarītiem zaudējumiem. Savukārt, ja ceļu satiksmes negadījumā kādai no cietušajām personām nodarīti smagi vai vidēji smagi miesas bojājumi, tiktu atlīdzināti zaudējumi visām negadījumā iesaistītajām personām.
Kulbergs arī rosina jaunā redakcijā izteikt OCTA likuma pantu par tiešo zaudējumu regulēšanu. Tas paredzētu, ka persona atlīdzības saņemšanai var vērsties pie sava apdrošinātāja, ja zaudējumus radījis Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis. Vienlaikus apdrošinātājs varētu atteikties atlīdzināt zaudējumus, ja nav iespējams noteikt negadījumā iesaistīto personu atbildību, cietušajam nodarīti arī personai radīti zaudējumi vai kopējā atlīdzības summa pārsniedz 50 000 eiro. Šādos gadījumos personai būtu jāvēršas pie vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja.
Priekšlikumi paredz, ka izmaiņas stātos spēkā 2027. gada 1. janvārī un tiktu piemērotas apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši no šā datuma
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Kulbergs pirms nokļūšanas premjera amatā bijis biedrības "Auto asociācija" vadītājs. Šī asociācija ir auto tirdzniecības uzņēmumu interešu lobija organizācija.