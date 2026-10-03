Gāzes krājumi Inčukalna pazemes krātuvē ir minimālā līmenī, apgalvo “Gazprom”
Baltijas valstīs vienīgajā pazemes gāzes krātuvē Inčukalnā gāzes krājumi ir sasnieguši minimālo līmeni, apgalvo Krievijas gāzes gigants “Gazprom”.
“Saskaņā ar “Gas Infrastructure Europe” datiem 1. oktobrī Inčukalna pazemes gāzes krātuve bija piepildīta tikai par 49%, kas ir vēsturiski zemākais rādītājs šajā datumā. Jāatzīmē, ka gāzes neto iesūknēšanas apjoms krātuvē trešajā ceturksnī bija mazākais šajā periodā visā novērojumu vēsturē,” savā “Telegram” kanālā paziņoja “Gazprom” preses dienests.
Tuvojoties apkures sezonai, gāzes krājumu līmenis Eiropas pazemes gāzes krātuvēs joprojām ir zemāks par iepriekš fiksētajiem būtiskajiem minimumiem, teikts paziņojumā. 1. oktobrī Eiropas krātuves bija piepildītas par 72%, savukārt tajās esošās aktīvās gāzes apjoms bija par 11,3 miljardiem kubikmetru mazāks nekā pirms gada.
“Eiropas Savienības valstis, tuvojoties smagai rudens un ziemas sezonai, turpina pārliecinoši uzstādīt vēsturiskus antirekordus gāzes nozarē,” rādītājus komentē Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvais līdzgaitnieks Aleksejs Millers, kurš “Gazprom” vada jau kopš 2001. gada. Jāatgādina, ka kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā Putins un viņa amatpersonas, skaļi piebalsojot propagandistiem, pirms katras ziemas sola Eiropai salšanu.
Tiesa, pašam “Gazprom”, kurš pirms Krievijas invāzijas bija vadošais dabasgāzes piegādātājs Eiropai, arī neklājas ļoti rožaini — šovasar gāzes giganta akciju cenas nokritās līdz rekordzemam līmenim, pārspējot 2008. gada globālās finanšu krīzes rādītāju. Ja 2008. gada vidū “Gazprom” vadība izvirzīja ambiciozus mērķus nākamās desmitgades laikā sasniegt uzņēmuma tirgus vērtību viena triljona dolāru apmērā, pie tobrīd rekordaugstas vērtības 367 miljardu dolāru līmenī, tad pēc sankcijām tā zaudējusi apmēram 90 procentus savas vērtības.
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Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs šogad astoņos mēnešos palielinājies par 17,4% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati. 2026. gada astoņos mēnešos Latvijā patērēta 6,541 teravatstunda (TWh) dabasgāzes, kamēr pagājušā gada attiecīgajā periodā tika patērēta 5,571 TWh dabasgāzes. Tostarp šogad augustā Latvijā patērētas 186 418 megavatstundas (MWh) dabasgāzes, kas ir par 47,9% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.
Šogad janvārī Latvijā tika patērētas 2,344 TWh dabasgāzes, kas ir par 98,2% vairāk nekā pērn attiecīgajā mēnesī. Šogad janvārī Latvijā patērētās dabasgāzes daudzums bija lielākais kopš 2018. gada, kad statistikas pārvaldē ir pieejami attiecīgie dati.
Savukārt februārī Latvijā tika patērētas 2,139 TWh dabasgāzes, kas ir par 29,3% vairāk nekā pērn februārī, martā - 708 019 MWh, kas ir kritums par 25,3%, aprīlī - 497 688 MWh, kas ir par 10,3% mazāk, maijā - 294 927 MWh dabasgāzes, kas ir par 14,6% mazāk, jūnijā - 189 731 MWh dabasgāzes, kas ir par 4,3% mazāk, bet jūlijā - 181 222 MWh dabasgāzes, kas ir par 45,1% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.
Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs 2025. gadā samazinājās par 1,5% salīdzinājumā ar 2024. gadu un veidoja 8,832 TWh.