Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas lielākoties kāpj
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpa. Izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļa samazinājuma ietekmi.
Latvijā no 1. oktobra līdz šā gada beigām ir spēkā grozījumi Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl vienu akcīzes nodokļa likmes samazinājumu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazinājumu benzīnam.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Arī dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Rīgā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 1% un piektdien bija 1,965 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 2,8% un bija 2,065 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,989 eiro par litru, kas ir 1% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 0,4% un piektdien bija 2,289 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena kāpa par 1,6% - līdz 1,949 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 0,8% un piektdien bija 2,129 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā arī šajā darba nedēļā saglabājās stabila un piektdien bija 0,945 eiro par litru. Tallinā autogāzes cena samazinājās par 0,2% un piektdien bija 0,991 eiro par litru, bet Viļņā autogāzes cena nedēļas laikā palielinājās par 2,4% un bija 0,859 eiro par litru.
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