“Dzīvojam kā bērnībā - neceļojam, ārpus mājas neēdam.” Latvijā uzvirmo diskusija par pieaugošo dzīves dārdzību
Vai pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku nonākuši finansiālās grūtībās, vai arī vienkārši pieaugušas mūsu vēlmes un prasības pret dzīvi? Šādu jautājumu sociālajā tīklā “Threads” uzdevusi kāda Latvijas iedzīvotāja, aizsākot plašu diskusiju par cenu kāpumu, dzīvošanu no algas līdz algai un lietām, no kurām ģimenes pēdējos gados atteikušās.
“Man vienīgajai šķiet, ka pēdējā laikā ļoti daudziem ir finansiālas problēmas? Agrāk mierīgāk dzīvoja, visam pietika. Bet tagad, cik paklausos – tam nepietiek, dzīvojam no algas līdz algai. Vai tiešām visus ir iespaidojis nenormālais cenu kāpums, vai tomēr vēlmes un vajadzības ir palikušas vairāk un lielākas?” vaicā ieraksta autore.
Atbildēs redzams, ka daļa cilvēku tiešām jūt nepieciešamību savus tēriņus pārskatīt.
“Pirms četriem pieciem gadiem stabili varējām atļauties vairāk. Vairāk arī tērējām. Tagad dzīvojam tā, kā manā bērnībā – neceļojam, ārpus mājas neēdam, nekādas baigās ekstras nepērkam,” raksta kāda komentētāja.
Cita norāda, ka situācija vēl nav kritiska, tomēr brīvās naudas pēc ikdienas izdevumu segšanas paliek mazāk. Ja ieplānots ceļojums, citi lielāki pirkumi jāatliek, lai tam sakrātu. Vēl kāda sieviete, kuras ģimene dzīvo gan Latvijā, gan Zviedrijā, atzīst, ka cenu pieaugums ir jūtams. Ģimene mazāk ļaujas nepārdomātiem pirkumiem un retāk iegādājas apģērbu, taču cenšas saglabāt iespēju ceļot un izmanto iespējas papildus nopelnīt.
Savukārt vēl kāds diskusijas dalībnieks kā piemēru min degvielas cenu. Automašīna ģimenei ar mazu bērnu nav tikai komforta jautājums – tā nepieciešama, piemēram, lai nokļūtu pie ārsta, ja brauciens ar sabiedrisko transportu ir sarežģīts un laikietilpīgs.
Citi gan uzskata, ka problēma ne vienmēr meklējama tikai cenu kāpumā. Diskusijā izskan argumenti par pirkumiem kredītā, dārgiem telefoniem, ceļojumiem un arvien augstāku komforta līmeni. “Mašīna kredītā, ceļojums kredītā, jaunāko iPhone arī taču vajag,” raksta kāds lietotājs, secinot, ka pēc visu ikmēneša maksājumu segšanas naudas var arī nepalikt.
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Oficiālā statistika tomēr apliecina, ka dzīve Latvijā pēdējos gados patiešām kļuvusi ievērojami dārgāka. Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas kalkulators rāda, ka 2026. gada augustā kopējais patēriņa cenu līmenis bija par 14% augstāks nekā 2022. gada augustā. Citiem vārdiem, tam, ko pirms četriem gadiem varēja nopirkt par 100 eiro, šovasar vidēji bija nepieciešami 114 eiro.
Arī cenu kāpums nav apstājies. Augustā patēriņa cenas Latvijā bija par 3,2% augstākas nekā pirms gada. Īpaši jūtams sadārdzinājums bijis transportam – par 8,6%, mājoklim, ūdenim, elektrībai, gāzei un apkurei – par 6,8%, bet restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem – par 7,6%. Pakalpojumi kopumā gada laikā sadārdzinājušies par 7,4%.
Īpaši strauji pēdējā laikā pieaugusi degvielas cena. Augustā degviela bija par 22,1% dārgāka nekā gadu iepriekš, tostarp dīzeļdegvielas cena bija augusi par 24,5%, bet benzīna – par 18,3%.
Vienlaikus ne viss kļuvis dārgāks. Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas augustā bija par 4% zemākas nekā pirms gada. Lētāki kļuvuši, piemēram, kartupeļi, siers, sviests, vistas gaļa un vairāki citi pārtikas produkti.
Vēl uzskatāmāku ainu sniedz mājsaimniecību budžetu dati. 2025. gadā Latvijas iedzīvotājs patēriņam vidēji mēnesī tērēja 619 eiro. Sešu gadu laikā mājsaimniecību izdevumi uz vienu cilvēku pieauguši par 196 eiro jeb 46%. CSP gan norāda, ka lielāko daļu šī kāpuma veidojis tieši cenu pieaugums – faktiskā patēriņa apjoms, izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, palielinājies tikai par 7%.