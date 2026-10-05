Timurs Turlovs kļuva par jauno FIDE prezidentu: kas zināms par uzņēmēju un kā viņš attīsta savu biznesu Eiropā
26. septembrī Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) Ģenerālā asambleja Samarkandā ievēlēja Timuru Turlovu par savu prezidentu
Freedom Holding Corp. dibinātājs kļuva par pirmo Kazahstānas pilsoni šajā amatā, un viņa pilnvaras paredzētas četriem gadiem, līdz 2030. gadam. Kā uzņēmējs Turlovs ir izvedis Nasdaq biržā biznesu, ko viņš veidoja Centrālāzijā. Holdinga ieņēmumi 2026. finanšu gadā bija 2,19 mljrd. USD. Eiropā kompānija darbojas vairākās valstīs, apkalpo aptuveni 600 tūkst. brokeru kontu un gaida Francijas regulatora lēmumu par bankas licenci.
Turlovs uzvarēja otrajā kārtā ar 110 balsīm
FIDE vadītāja vēlēšanas notika divās kārtās. Pirmajā kārtā Turlovs saņēma 96 balsis, vācu uzņēmējs Vadims Rozenšteins 76, bet Freestyle Chess līdzdibinātājs Jans Henriks Bitners 20. Neviens neieguva absolūto vairākumu. Otrajā kārtā Turlovs apsteidza Rozenšteinu ar rezultātu 110:85. Par prezidenta vietnieku kļuva pieckārtējais pasaules čempions Višvanatans Anands, kurš vēlēšanās startēja vienā komandā ar Turlovu. FIDE prezidenta amatā Timurs Turlovs nomainīja Arkādiju Dvorkoviču, kurš federāciju vadīja kopš 2018. gada.
Jaunā prezidenta programma balstās uz finansējuma palielināšanu un digitalizāciju. Turlovs solīja FIDE attīstībai novirzīt vairāk nekā 8,5 milj. USD, tostarp ar daudzgadu fonda starpniecību ārpus operatīvā budžeta. Fondam jāpalielina nacionālo federāciju resursi divkārt un jāvienkāršo piekļuve grantiem. Vēl viens punkts ir vienota platforma, kurā katram šahistam būs viens profils ar reitingu, spēlēšanas iespēju tiešsaistē un mācību rīkiem. Pārvaldības jomā programma paredz regulāru FIDE finanšu pārskatu un lielāko komerciālo līgumu publicēšanu, neatkarīgu ārējo auditu un godīgas spēles nodrošināšanas pasākumu pastiprināšanu (tehnoloģijas pret negodīgu spēli, tostarp oficiālo tiešsaistes turnīru dalībnieku biometrisko identifikāciju). Savu darba mērķi Turlovs formulēja šādi: “Padarīt FIDE profesionālāku un modernāku, digitālāku.”
Vadības pieredzi šahā Turlovs guva Kazahstānā. 2023. gada janvārī viņš kļuva par Kazahstānas Šaha federācijas (KŠF) vadītāju, bet 2024. gadā par vadītāju Starptautiskajai skolu šaha federācijai, kas izveidota pēc viņa iniciatīvas. No 2023. līdz 2025. gadam turnīru skaits Kazahstānā pieauga no 1538 līdz 3853, kazahstāniešu šahistu starptautisko apbalvojumu skaits no 131 līdz 162, bet zelta medaļu skaits no 40 līdz 63. Trīs gadu laikā Freedom Holding Corp. šaha attīstībai valstī novirzīja aptuveni 30 milj. USD, no tiem 11,2 milj. USD 2025. gadā. Šahu māca 1500 Kazahstānas skolās, kur ar to nodarbojas aptuveni 60 tūkst. bērnu.
Freedom Holding Corp.: 2,19 mljrd. USD ieņēmumu un darbība 24 valstīs
Turlovs brokeru kompāniju Freedom Finance nodibināja 2008. gadā, bet 2015. gadā kļuva par Freedom Holding Corp. galveno akcionāru. Šobrīd viņam pieder 64,91% akciju. Holdinga vērtspapīri tiek tirgoti Nasdaq Capital Market biržā ar tikeri FRHC.
Holdinga struktūra ietver trīs virzienus. Pirmais ir fintech: banka, brokeru kompānijas, apdrošināšana un lietotne Freedom SuperApp. Otrais ir dzīvesveids un telekomunikācijas: tiešsaistes lielveikals Arbuz.kz, biļešu servisi Freedom Ticketon un Aviata, mobilie sakari. Trešais virziens ir mākslīgā intelekta infrastruktūra: 2025. gada novembrī holdings ar Kazahstānas Mākslīgā intelekta un digitālās attīstības ministriju parakstīja saprašanās memorandu par suverēna MI centra izveidi 2 mljrd. USD vērtībā, izmantojot NVIDIA tehnoloģijas. Platformas jauda ir 100 MW.
2026. finanšu gadā, kas noslēdzās 31. martā, Freedom Holding Corp. ieņēmumi bija 2,19 mljrd. USD, salīdzinājumā ar 2 mljrd. USD gadu iepriekš. Neto peļņa dubultojās, no 76,2 milj. USD pieaugot līdz 153,3 milj. USD. Bankas klientu skaits palielinājās no 2,52 milj. līdz 5,03 milj., brokeru kontu skaits no 683 tūkst. līdz 858 tūkst.
2027. finanšu gada I ceturksni (2026. gada aprīli, maiju un jūniju) holdings noslēdza ar 732,5 milj. USD ieņēmumu, salīdzinājumā ar 524 milj. USD gadu iepriekš, kas ir 40% pieaugums. Neto peļņa bija 31,7 milj. USD, aktīvi 14 mljrd. USD. Holdinga kompāniju klientu bāze sasniedza 8,7 milj., brokeru kontu skaits 874 tūkst. Freedom apakšnodaļas darbojas 24 valstīs. Šajā pašā periodā S&P Global Ratings paaugstināja grupas galveno meitaskompāniju reitingus no “B+” uz “BB-”, norādot uz riska pārvaldības stiprināšanos.
Freedom24: klientu aktīvi Eiropā 11 mljrd. USD apmērā
Holdinga Eiropas bizness darbojas ar zīmolu Freedom24. Tā operators ir Kipras kompānija Freedom Finance Europe Ltd, kas reģistrēta 2013. gadā un kopš 2015. gada maija darbojas ar Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas (CySEC) licenci. Saskaņā ar MiFID II direktīvas noteikumiem licence ļauj sniegt pakalpojumus citās ES valstīs. Klientiem ir pieejamas akcijas, ETF, obligācijas, opcijas un fjūčeri ASV, Eiropas un Āzijas biržās, kopumā vairāk nekā 1 milj. instrumentu. Pašlaik Freedom24 apkalpo aptuveni 600 tūkst. kontu ar klientu aktīviem 11 mljrd. USD apmērā.
Nākamais solis Eiropā ir bankas licence. 2026. gada jūnija sākumā Freedom Holding iesniedza pieteikumu Francijas Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestādei (ACPR) un paziņoja par gatavību piecu gadu laikā ieguldīt 500 milj. eiro digitālajā bankā un infrastruktūrā. “Bankas licence Francijā vienlaikus ir Eiropas pase, kas dod piekļuvi visam ES tirgum,” skaidroja Timurs Turlovs.
Kompānijā cer, ka jauno finanšu produktu pirmā auditorija būs brokera esošie klienti, bet Freedom SuperApp pieredze Kazahstānā kļūs par pamatu Eiropas digitālajai platformai. Mērķis ir trīs gadu laikā pēc bankas biznesa uzsākšanas piesaistīt 50 milj. klientu Eiropā.
Mačs par pasaules čempiona titulu notiks Ženēvā
Tādējādi Turlova Eiropas darba kārtībā tagad ietilpst arī šahs. Tuvākais nozīmīgākais FIDE pasākums ir mačs par pasaules čempiona titulu starp esošo čempionu Gukešu Dommarādžu (Indija) un izaicinātāju Javohiru Sindarovu (Uzbekistāna). Par norises vietu federācija izvēlējusies Ženēvu, un mačs notiks no novembra beigām līdz decembra vidum. Mača sākumā abiem šahistiem būs 20 gadu, un tas ir jaunākais mačs par pasaules kroni vēsturē. Reglaments paredz 14 partijas ar klasisko laika kontroli, uzvarai jāiegūst 7,5 punkti.
Šveice pēdējo reizi uzņēma mačus par pasaules čempiona titulu 2004. gadā Brissago. Šveices Šaha federācijas prezidents Andrē Fēgtlins Ženēvas izvēli nosauca par “patiesi īpašu dienu Šveices šahā”.
Ženēvas mačs notiks jau pie jaunās FIDE vadības, bet savu galveno uzdevumu jaunajā amatā Turlovs saredz šaha tuvināšanā olimpiskajai programmai.