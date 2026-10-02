ASV spiež Eiropu izmantot degvielas rezerves, pretējā gadījumā draudot ar eksporta aizliegumu
Vēloties samazināt degvielas cenas pirms novembrī gaidāmajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, ASV prezidents Donalds Tramps mudinājis Eiropas valstis laist tirgū daļu savu rezervju, pretējā gadījumā draudot ar dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu.
“Mēs to varētu darīt. Viņiem ir dīzeļdegviela,” Tramps ceturtdien sacīja, atbildot uz jautājumu par iespējamu aicinājumu Eiropai izmantot tās krājumus. ASV finanšu ministrs Skots Besents mudinājis Eiropas valstis “nekavējoties nodrošināt papildu piegādes”, uzsverot, ka amerikāņu lauksaimniekiem, kravu pārvadātājiem un uzņēmumiem nevajadzētu vieniem uzņemties straujā cenu kāpuma slogu.
Arī ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits aicinājis Eiropas valstis sešu mēnešu laikā laist tirgū 120 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām rezervēm. Jāpiebilst, ka pieprasītais apjoms ievērojami pārsniegtu trešdaļu no ES kopējām dīzeļdegvielas rezervēm.
Francija, Vācija, Lielbritānija, Itālija un Īrija kopā ar Eiropas Komisiju ceturtdien ārkārtas sanāksmē vienojušās uz ASV spiedienu reaģēt koordinēti. Saskaņā ar informētu avotu teikto medijam "Politico", dalībnieki vienojušies, ka lēmumi par rezervju izmantošanu jāpieņem Starptautiskās Enerģētikas aģentūras līmenī, vienlaikus cenšoties mazināt spriedzi sarunās ar Vašingtonu. Piektdien šo jautājumu paredzēts apspriest plašākā valstu lokā.
Dīzeļdegvielas cena Eiropā varētu pārsniegt 3 eiro litrā
Saistībā ar Hormuza šauruma blokādi un samazinātām piegādēm no Krievijas, kura pati šobrīd piedzīvo degvielas krīzi, Eiropas atkarība no ASV dīzeļdegvielas ir pieaugusi. Saskaņā ar Starptautiskās Autotransporta savienības datiem ASV dīzeļdegviela pašlaik veido aptuveni pusi no Eiropas importa pa jūru. Eksporta aizliegums palielinātu dīzeļdegvielas piedāvājumu ASV tirgū un, iespējams, samazinātu cenas ASV patērētājiem, taču citās valstīs tas draudētu ar turpmāku sadārdzinājumu.
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"Argus Media" galvenais ekonomists Deivids Faifs brīdina, ka ASV piegāžu pārtraukšana, visticamāk, izraisītu strauju cenu kāpumu starptautiskajā tirgū. ES vidējā dīzeļdegvielas cena 17. septembrī sasniedza 2,26 eiro litrā – par 38% vairāk nekā februāra beigās. Itālijas kravu pārvadājumu federācija "Confetra" lēš, ka gadījumā, ja ASV īstenotu eksporta aizliegumu, šī cena varētu pārsniegt trīs eiro litrā.
Preces kļūtu dārgākas
Degvielas sadārdzinājums skartu arī preču cenas un piegādes ķēdes. “Viss veikalu plauktos maksās vairāk,” brīdina" Confetra" Eiropas lietu vadītāja Kristīna Skarfija. Saskaņā ar "Eurostat" datiem transporta nozare veido 77% no kopējā dīzeļdegvielas un gāzeļļas patēriņa ES.
"BloombergNEF" dabas resursu izpētes vadītājs Deivids Dohertijs uzsver, ka ātri pieejamu alternatīvu ir maz, bet iespējamās sekas varētu būt ne tikai augstākas cenas, bet arī degvielas nepieejamība atsevišķās vietās un rindas uzpildes stacijās.Īpaši apdraudēti būtu mazie un vidējie pārvadājumu uzņēmumi, kuriem ir mazākas naudas rezerves un ierobežotākas iespējas saņemt kredītus.
Polijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas prezidents Jans Bučeks norāda, ka dīzeļdegviela veido aptuveni 30% no starptautisko autopārvadājumu uzņēmuma darbības izmaksām. Par degvielu, algām un ceļu nodevām jāmaksā pirms klientu norēķinu saņemšanas, tāpēc pēkšņs cenu lēciens var izraisīt tūlītēju naudas trūkumu. “Ja dīzeļdegvielas cena būtu ap trim eiro litrā, dažu pārvadātāju bankrota risks būtu ļoti reāls, īpaši, ja cenas šādā līmenī saglabātos ilgstoši,” viņš sacīja.
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Lielākie uzņēmumi papildu izmaksas biežāk varētu pārnest uz klientiem, piemērojot degvielas piemaksu, savukārt mazākie varētu atteikties no nerentabliem pasūtījumiem. “Neviens uzņēmums nevar ilgstoši sniegt pakalpojumus par cenu, kas nesedz izmaksas,” uzsvēra Bučeks. Vispirms pārvadātāji varētu atteikties no mazāk ienesīgiem maršrutiem, kuros ilgi jābrauc bez kravas vai jāgaida iekraušana un izkraušana. Ja augstas cenas saglabātos nedēļām un sāktos arī degvielas trūkums, Eiropā varētu samazināties pieejamo kravas automobiļu skaits un piegādes kavētos.