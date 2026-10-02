Konkursa "Latvijas e-Auto 2026/27" padziļinātie žūrijas testa braucieni
Septembra izskaņā norisinājās konkursa “Latvijas e-Auto 2026/27” padziļinātie žūrijas testa braucieni ar visiem 33 pieteiktajiem elektroauto. Divās dienās žūrija vērtēja, ...
Vai Ķīnas autobūves piedāvājums izkonkurēs tradicionālos zīmolus konkursā "Latvijas e-Auto"?
Septembra izskaņā norisinājās konkursa “Latvijas e-Auto 2026/27” padziļinātie žūrijas testa braucieni ar visiem 33 pieteiktajiem elektroauto. Divās dienās žūrija vērtēja, kuri modeļi pelnījuši uzvaru trīs cenu kategorijās un vai deviņiem Ķīnas zīmolu modeļiem būs pa spēkam pārspēt Latvijā jau labi zināmos ražotājus.
Konkurence saasinās arī Latvijas tirgū. Šā gada pirmajos astoņos mēnešos reģistrēti 1414 jauni elektroauto, par 36% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Ķīnas ražotāju zīmoli veido ceturtdaļu šo reģistrāciju, salīdzinot ar 19,3% gadu iepriekš. “BYD” ierindojas otrajā vietā aiz “Toyota”, apsteidzot “Volkswagen”, “Škoda” un “BMW”.Iegādes pieejamību veicina EKII valsts atbalsts, bet interesi par elektroauto arī iespēja samazināt ikdienas izdevumus par degvielu.
Konkursa dalībnieku skaits šogad ir rekordliels, un pirmoreiz pārstāvēti “Tesla”, “Zeekr” un “Omoda” zīmoli. Ķīnas ražotāji sevi jau apliecinājuši, pērn “BYD Sealion 7” uzvarot kategorijā līdz 60 000 eiro, bet “BYD Atto 2” iegūstot trešo vietu pieejamāko elektroauto kategorijā. Šogad tie pretendē uz panākumiem budžeta un vidējā cenu kategorijā.
“Jaunpienācēji savā ziņā izaicina tradicionālos zīmolus, iekļaujot virkni papildaprīkojuma jau bāzes versijās. Kvalitāte ir gana augsta gan eiropiešiem, gan ķīniešiem, līdz ar to pircēji iegūst plašākas izvēles iespējas. Šādi kopīgi testa braucieni ļauj izvērtēt, cik veiksmīgi automobilī apvienota energoefektivitāte, gaitas komforts, ergonomika, vadāmība un praktiskums un kā konkrētais produkts atbilst prasītajai cenai. Neapšaubāmi, viena no svarīgākajām lietām, atrodoties pie stūres, ir braukšanas prieks, proti, kāda ir stūres reakcija, piekares regulējums un kā auto turas pie ceļa. Šajā jomā eiropieši vēl joprojām ir priekšā lielākajai daļai ķīniešu, savukārt bateriju tehnoloģiju ziņā aina var būt arī pretēja,” stāsta konkursa organizators Roberts Jansons.
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“Esmu pateicīgs visai “Latvijas e-Auto” žūrijas saimei, jo šie kopīgie braucieni ir nenovērtējami! Mūsu komandas īpašā vērtība ir ekspertu sastāvs. Inženiertehnisko vērtējumu papildina pieredze finansēšanā, autoparku pārvaldībā, uzlādes tīkla attīstībā, lietotāju paradumos, norēķinos, enerģētikā un riepu tehnoloģijās. Tas ļauj ar plašāku skatījumu raudzīties uz šiem automobiļiem un vērtēt tos no skatupunkta, kas ir tuvs reāla pircēja viedoklim. Uzvarētājus un galvenos konkursa secinājumus prezentēsim svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 20. oktobrī,” turpina Jansons.
Ko pircējs saņem dažādās cenu kategorijās?
Budžeta kategorijā sacenšas desmit modeļi ar bāzes cenām no 21 990 līdz 33 810 eiro. Ķīnas ražotājus pārstāv “BYD”, “MG” un “Omoda”, bet tradicionālos ražotājus “Volkswagen”, “CUPRA”, “Nissan”, “Renault”, “Kia” un “Ford” pieejamākie modeļi.
Vidējā cenu kategorijā konkurence ir visplašākā. Tajā piedalās 17 modeļi ar sākuma cenām no 35 900 līdz 59 900 eiro, tostarp seši Ķīnas zīmolu modeļi. Šeit pārstāvēti “Toyota”, “BYD”, “Tesla”, “Subaru” un citi zīmoli. “Zeekr” un “Xpeng” izceļas ar vienām no lielākajām maksimālajām uzlādes jaudām kategorijā, savukārt “Mercedes-Benz” ar zemu enerģijas patēriņu un lielu nobraukumu ar vienu uzlādi.
Kategorijā virs 60 000 eiro sacenšas seši “BMW”, “Mercedes-Benz”, “Volvo” un “Lexus” modeļi ar sākuma cenām no 60 834 līdz 75 020 eiro. Šeit līdzās rekordlieliem nobraukuma un uzlādes datiem būtiska ir arī gaitas izsmalcinātība, salona apdares kvalitāte un akustiskais komforts. Žūrija vērtēja, cik veiksmīgi šīs īpašības apvienotas un vai auto kopumā sniedz pircējam augstākai cenai atbilstošu pieredzi.
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“Tradicionālo zīmolu reputācija ir pelnīta, un pircējam tā dod drošības sajūtu un iespēju identificēties, piederēt konkrētam klubiņam. Taču arī Latvijā mazāk pazīstams ražotājs var patīkami pārsteigt. Kopīgajos testa braucienos katram modelim bija jāpierāda, cik pārliecinoši zīmola solījumi un tehniskie rādītāji īstenojas uz ceļa,” norāda Roberts Jansons.
Līdzās uzvarētājiem trīs cenu kategorijās 20. oktobra apbalvošanā tiks izcelti modeļi dažādās nominācijās. Konkursa secinājumi palīdzēs jauna elektroauto meklētājiem sašaurināt izvēli atbilstoši budžetam un braukšanas paradumiem.
Šogad konkursā pieteiktie auto modeļi pa kategorijām alfabētiskā secībā:
Budžeta kategorija: BYD DOLPHIN SURF, CUPRA Raval, Ford Explorer EV, Kia EV2, MG 4 Urban, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Volkswagen ID.3 Neo un Volkswagen ID. Polo.
Kategorija līdz 60 000 eiro: BYD ATTO 3 EVO, BYD SEAL, KGM Musso EV, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus RZ, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, MG S6, Subaru e-Outback, Subaru Solterra, Subaru Uncharted, Tesla Model Y, Toyota bZ4X Touring, XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X.
Kategorija virs 60 000 eiro: BMW iX3, Lexus ES, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, Volvo ES90 un Volvo EX60.