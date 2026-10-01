No 2027. gada varētu atcelt minimālo obligāto sociālo iemaksu objektu
Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz atcelt minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) objektu. Turpmāk obligātās iemaksas visiem darba ņēmējiem tiktu veiktas no viņu faktiskās darba samaksas, nevis vismaz no noteiktā minimālo obligāto iemaksu objekta. Tas ļautu mazināt ēnu ekonomiku un administratīvo un finansiālo slogu darba devējiem.
Labklājības ministra pienākumu izpildītājs Uldis Augulis uzsver: “Mērķis ir palielināt sociālās iemaksas īslaicīgu darba attiecību darbiniekiem – sezonas strādniekiem vai gabaldarba veicējiem, kuri diemžēl, ņemot vērā minimālo iemaksu apjomu, nereti strādāja tā saucamajā pelēkajā zonā un iemaksas neveica vispār. Pēc rūpīgas analīzes un sarunām ar darba devējiem un pašnodarbinātajiem, paredzu, ka iemaksas no faktiski saņemtā atalgojuma būs finansiāls ieguvums visiem, vienlaikus mazinot nelegālās nodarbinātības riskus.”
LM uzskata, ka pašreizējais regulējums mazina motivāciju legalizēt īslaicīgas darba attiecības un var veicināt nereģistrētas nodarbinātības riskus. Pašlaik spēkā esošais regulējums īpaši skar nepilna darba laika nodarbinātos, sezonas darbiniekus un personas, kas strādā pēc izsaukuma principa. Daudzās nozarēs darba devējiem nepieciešams operatīvi piesaistīt darbaspēku uz dažām stundām, vienu dienu vai konkrētu pasākumu, taču esošā minimālo obligāto iemaksu sistēma šādām darba attiecībām rada nesamērīgas izmaksas un sarežģītu administrēšanu.
Atceļot minimālo obligāto iemaksu objektu, tiktu veicināta legāla nodarbinātība, vienlaikus saglabājot principu, ka sociālās apdrošināšanas pakalpojumi tiek aprēķināti atbilstoši cilvēka faktiskajiem ienākumiem.
Plānots, ka izmaiņas samazinātu administratīvo slogu arī valsts iestādēm, jo vairs nebūtu nepieciešami minimālo obligāto iemaksu papildu aprēķini un to administrēšana. Vienlaikus paredzams, ka lielāka darba ņēmēju iesaiste legālajā darba tirgū palīdzēs mazināt ēnu ekonomiku un saglabāt stabilus darbaspēka nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Likumprojekta mērķis ir veidot vienkāršāku, saprotamāku un darba tirgus realitātei atbilstošu obligāto iemaksu sistēmu.
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Iecerēts, ka minimālo obligāto iemaksu veikšana tiktu atcelta ar 2027. gada 1. janvāri. Par grozījumiem likumā būs jālemj un jānobalso Saeimai.