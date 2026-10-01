Tukuma stacijā slēgs vilciena biļešu kasi
Sabiedriskā transporta padome ceturtdien atbalstīja dzelzceļa biļešu kases slēgšanu Tukuma stacijā ("Tukums I") un saglabāšanu Slokas stacijā.
Ierosinājumu slēgt biļešu kasi iesniedza AS "Pasažieru vilciens" (PV). Vidēji dienā šajā kasē tika nopirktas 318 biļetes.
Kompānija norāda, ka Tukuma stacijā jau darbojas biļešu automāts, kā arī biļetes var iegādāties vilcienā pie konduktora. Pēc PV aprēķiniem biļešu kases slēgšana Tukuma stacijā gadā ļautu ietaupīt 34 145 eiro.
Biļešu kases slēgšanu atbalstīja Rīgas plānošanas reģions, savukārt Kurzemes plānošanas reģions bija pret slēgšanu, norādot, ka kasi varētu slēgt 2030. gada 1. janvārī, kad Tukumā būs izveidots multimodālais savienojuma punkts ar autoostu.
Jau ziņots, ka pagājušajā gadā PV pārvadāja kopumā 21,3 miljonus pasažieru, kas ir par 10% vairāk nekā 2024. gadā.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļa" (LDz) veiktajām funkcijām.