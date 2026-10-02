Rozes, gurķi un drosme mainīties - jaunās lauksaimnieces Ketijas Bumbieres-Apses stāsts
Kad pirms vairāk nekā 20 gadiem Ketijas Bumbieres-Apses vecāki Tukuma pusē sāka veidot savu saimniecību, viņu rīcībā bija faktiski tukšs lauks. Šodien SIA “Ar B Agro” ir ģimenes uzņēmums, kura attīstībā būtiska vieta bijusi griezto rožu audzēšanai, bet vēlāk saimniecības virziens papildināts ar gurķu audzēšanu. Tagad uzņēmuma vadības stafeti arvien vairāk pārņem Ketija, kura ģimenes paveikto vēlas ne tikai saglabāt, bet arī kritiski izanalizēt un sagatavot nākamajam attīstības posmam. “Šobrīd pārņemu stafeti un cenšos sabalansēt savu un vecāku vīziju,” saka Ketija Bumbiere-Apse. Pirmos divus gadus viņa galvenokārt veltījusi mācībām, pārņemot un analizējot uzņēmumā iesākto un īstenojot idejas, kas vecākiem radušās pēdējos gados, taču trūkusi kapacitāte to realizācijai.
Vienlaikus jaunā uzņēmuma vadītāja nevēlas kļūt tikai par iepriekšējās paaudzes darba turpinātāju. Viņas mērķis ir ieviest savu datos balstītu sistēmu, padarot esošo uzņēmuma darbību efektīvāku. Viņa vēlas identificēt vājās vietas, kas traucē uzņēmumam strādāt maksimāli efektīvi, lai nākamo lielo soli varētu spert ar lielāku jaudu un stabilitāti. Vecāki jau esot skaidri pateikuši, ka uzņēmuma nākamās lielās investīcijas un nākotnes vīzija būs Ketijas ziņā. Un šai atbildībai viņa gatavojas.
Droša pamata lauksaimniecībā nav
Pārņemt ģimenes uzņēmumu, kas vairāk nekā divās desmitgadēs jau izaudzis un attīstījies, no vienas puses, nozīmē saņemt spēcīgu pamatu. Taču Ketija uzskata, ka lauksaimniecībā par pilnīgu drošību runāt nevar. “Diemžēl, bet man šķiet, ka, lai vai cik uzņēmums būtu liels, Latvijas lauksaimniecībā ar šā brīža lauksaimniecības politiku nav tāda termina kā “drošs pamats”,” viņa atzīst.
Ketija ļoti augstu vērtē vecāku paveikto, kuri uzņēmumu sākuši no nulles, un viņu uzticēšanos novērtē kā lielu iespēju un atbildību. “Manās rokās ir ne tikai esošā saglabāšana un noturēšana, bet arī attīstīšana, kamēr lauksaimniecība ar katru gadu kļūst tikai sarežģītāka,” viņa skaidro.
Bez eksperimentiem īsto ceļu atrast nav iespējams
Viens no pamanāmākajiem “Ar B Agro” stāsta elementiem ir rozes. Īpaša loma rožu audzēšanā ir Ketijas tēvam, kurš ģimenē ir lielākais rožu speciālists. Viņa uzskata, ka tēva zināšanas ir lielākā priekšrocība un vērtība šajā apakšsektorā. “Rozes pavairo daudzi, bet tik niansētas, specifiskas un nepopulāras zināšanas, kādas ir viņam, es neesmu redzējusi pilnīgi nekur,” stāsta Ketija. Pirms viņas ienākšanas uzņēmumā vecāki pat apsvēruši iespēju no rožu stādu audzēšanas pilnībā atteikties. Taču, raugoties uz šo nozari jau ar savu pieredzi un no malas, Ketijai šāda doma šķitusi nepieņemama. Viņasprāt, uzņēmums ražo ļoti kvalitatīvus rožu stādus tirgum, un būtu neracionāli šādu kompetenci pazaudēt.
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Savukārt gurķu un nu jau likvidēto zemeņu audzēšanu viņa saredz kā iespēju izmēģināt dažādus virzienus un saprast, kas konkrētajai saimniecībai ir piemērotākais. “Bez eksperimentiem īsto ceļu atrast nav iespējams,” uzsver Ketija.
Ne tikai izaudzēt, bet arī lauzt mītus
Rožu auzdēšanā Ketija šobrīd redz potenciālu, lai gan vienlaikus apzinās konkurenci. Viņa norāda, ka sastopas ne tikai ar dažādas kvalitātes lētu importa produkciju, bet arī ar situācijām, kad imports vairākās Latvijas audzētavās tiek “izdzīts” līdz ziedam un pēc tam pārdots, kā Latvijā audzēts. Taču izmaksas un kvalitāte būtiski atšķiras, vai stāds tiek tikai paaudzēts vai radīts praktiski no nulles, kā to veic Ketijas ģimenes uzņēmumā. Vienlaikus viņai nākas mainīt maldīgos priekšstatus par rožu audzēšanu sabiedrībā. Ketija uzsver, ka reizēm audzētāji nevajadzīgi sacenšas ar padomu sarežģītību, lai uzsvērtu savu kompetenci, tā visbiežāk panākot pretēju efektu un drīzāk nobiedējot potenciālos interesentus.
“Kvalitatīvu rozi radīt audzētavā no nulles patiešām nav viegli, bet pircējam rozes stāda audzēšana dārzā ir ļoti vienkāršs process, jo tas patiesībā ir ļoti izturīgs augs, kura audzēšanai jāzina tikai pāris pamatlietas,” viņa skaidro.
Spēja pieņemt lēmumus tiek iemācīta ģimenē
Ketijas ceļš līdz ģimenes uzņēmumam nav bijis tikai saistīts ar lauksaimniecību. Viņai ir akadēmiskā pieredze un doktora grāds vides inženierijā. Šīs zināšanas viņa izmanto arī uzņēmuma vadībā. Akadēmiskā vide viņai iemācījusi pacietību, spēju iedziļināties sarežģītos un pretrunīgos jautājumos, analizēt informāciju un kritiski to izvērtēt. “Spēt nozīmīgos brīžos nolikt malā emocijas un pievērsties datiem ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai zinātnē, bet arī mūsdienu lauksaimniecībā,” viņa uzskata.
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Tomēr par svarīgāko savas personības un profesionālās izaugsmes pamatu Ketija uzskata ģimeni. “Neviena pieredze, neviena skola vai diploms nekad nespētu pat daļu iemācīt no visa tā, ko man kopš bērnības mācījuši mani vecāki,” viņa saka. “Mans raksturs, vērtības, drosme, jauda, zināšanas, pašapziņa, profesionālās iemaņas ir viņu nopelns.”
Lauksaimniecībā nedrīkst stāvēt uz vietas
Ketija lauksaimniecību uzskata par nozari, kurā uzņēmumam nepārtraukti jāattīstās, lai saglabātu konkurētspēju ilgtermiņā. Viņas skatījumā Latvijas saimniecību nākotnes konkurētspēju ietekmēs spēja modernizēties, investēt tehnoloģijās, lai samazinātu ražošanas pašizmaksu un palielinātu apjomus gan vietējam tirgum, gan eksportam, ko tiešā veidā ietekmēs valsts politika un atbalsta pieejamība tuvākajos gados, kas kaimiņvalstu lauksaimniekiem ir bijusi ievērojami lielāka. Tas savukārt rada nelabvēlīgus apstākļus Latvijas lauksaimniekiem, kas bieži vien strādā ne tikai ar ievērojami mazāku atbalstu, bet bieži vien arī ar stingrākām kvalitātes prasībām, konkurējot pat ar trešo valstu produkciju. Viņa stāsta, ka ģimenē vienmēr liela uzmanība pievērsta veselībai, produktu kvalitātei un uzticamībai, tāpēc maksimāli tiek izvēlēti Latvijā ražoti produkti. “Tādu produktu arī gribam piedāvāt saviem klientiem, kuru izvēlētos paši, kas saskan ar mūsu vērtībām un cieņu pašam par sevi,” viņa stāsta. Viena no šīm vērtībām ir attieksme pret resursiem. Tāpēc saimniecībā cenšas izmantot resursus precīzi un tikai tik, cik patiešām nepieciešams.
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Kā būtiskus izaicinājumus savas saimniecības un lauksaimniecības attīstībai kopumā viņa nosauc infrastruktūru, viņasprāt, negodīgus konkurences apstākļus un darbaspēka nepieejamību.
Jauniešiem vēl jāatklāj šīs nozares potenciāls
Ketija uzskata, ka mūsdienu lauksaimniecība jau sen vairs nav tikai smags roku darbs. Tā kļuvusi par tehnoloģisku un dinamisku nozari, kurā nepieciešamas zināšanas, analītiskā domāšana, uzņēmējdarbības prasmes un spēja strādāt ar modernām tehnoloģijām. Lai jaunieši laukos gribētu dzīvot un strādāt, nepieciešama arī atbilstoša infrastruktūra un iespēja ērti nokļūt līdz pilsētas centram pa mūsdienīgiem asfaltētiem ceļiem. “Lai gan lauksaimniecība ir ļoti, ļoti izaicinoša, tā ir arī ļoti interesanta, mainīga un nu jau ļoti tehniska vide,” atzīst Ketija. Viņasprāt, līdzko to atklās arī jaunieši, viņu piesaiste nozarei notiks dabiski. Savukārt roku darbaspēka trūkums kļūst arvien izteiktāks, un, kamēr tehnoloģijas un roboti vēl nespēj aizstāt visus nepieciešamos cilvēkus, saimniecībām nākas meklēt arī citus risinājumus, tostarp ārvalstu darbaspēku, neraugoties uz augstiem atalgojumiem.
Lai gan Ketijai bijušas darba iespējas ārzemēs ar iespaidīgu atalgojumu, viņa izvēlējusies palikt Latvijā un nodarboties ar lauksaimniecību. “Es nevaru iedomāties vēl interesantāku sfēru, kurā strādāt,” viņa saka. “Radošam, dinamiskam, gudram cilvēkam, kas nebaidās no izaicinājumiem, šī ir īstā vide!” Ketija apzinās, ka tuvākie gadi politiskā kontekstā būs noteicoši gan viņas pašas, gan ģimenes uzņēmuma nākotnei, kas savukārt parādīs to, vai izvēle izdarīta pareizi.
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Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).