Latvijā bezdarba līmenis joprojām virs ES vidējā - sliktāka situācija tikai sešās valstīs
Latvijā bezdarba līmenis augustā sasniedzis 7,3%, pārsniedzot gan Eiropas Savienības (ES), gan eirozonas vidējo rādītāju. Jaunākie “Eurostat” dati rāda, ka augstāks bezdarbs nekā Latvijā bijis tikai sešās ES dalībvalstīs.
Vissliktākā situācija augustā bijusi Somijā, kur bezdarba līmenis sasniedzis 10,3%, un Spānijā – 10%. Tām seko Zviedrija ar 8,7%, Francija ar 8,2%, Igaunija ar 8% un Grieķija ar 7,4%. Latvija ar 7,3% ierindojas uzreiz aiz šīm valstīm.
Baltijas valstu vidū aina gan ir atšķirīga. Igaunijā bezdarbs bijis augstāks nekā Latvijā, savukārt Lietuvā tas sasniedzis 6,1% un bijis vienā līmenī ar ES vidējo rādītāju. Eirozonā vidējais bezdarba līmenis augustā bija 6,4%.
Savukārt viszemākais bezdarbs ES reģistrēts Čehijā – tikai 3,2%. Maltā, Polijā un Slovēnijā bez darba bija 3,4% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, bet Bulgārijā – 3,5%.
Kopumā augustā bez darba ES bija aptuveni 13,6 miljoni cilvēku, no kuriem 11,36 miljoni dzīvoja eirozonas valstīs. ES vidējais bezdarba līmenis saglabājās 6,1%, bet eirozonā – 6,4%.
Vienlaikus bezdarba rādītājs neatspoguļo visu Latvijas darba tirgus situāciju. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada otrajā ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 885,5 tūkstoši cilvēku jeb 65,1% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Salīdzinājumā ar gada pirmo ceturksni nodarbinātības līmenis pieauga par 1,3 procentpunktiem, lai gan nodarbināto skaits gada laikā samazinājās par 3800 cilvēkiem.