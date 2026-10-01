Pēc rekordaugstām cenām beidzot kritums - degviela Latvijas DUS kļūst lētāka
Pēc tam, kad dīzeļdegvielas cena Latvijā šonedēļ sasniedza jaunu rekordu, autovadītāji ceturtdien var priecāties. Stājoties spēkā samazinātajām akcīzes nodokļa likmēm, vairākās lielākajās degvielas uzpildes stacijās cenas jau sarukušas - pat par astoņiem centiem litrā.
Piemēram, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā Rīgā dīzeļdegviela trešdienas rītā maksāja 2,219 eiro litrā, bet ceturtdien tās cena bija nokritusies līdz 2,154 eiro jeb par 6,5 centiem. Savukārt 95. markas benzīns kļuvis par sešiem centiem lētāks – tā cena samazinājusies no 2,054 līdz 1,994 eiro litrā.
Cenu kritums redzams arī “Neste” DUS Dzirnavu ielā. Tur dīzeļdegvielas cena diennakts laikā samazinājusies par astoņiem centiem – no 2,207 līdz 2,127 eiro litrā. Benzīna cenas kritums gan pagaidām bijis ievērojami mazāks – par vienu centu līdz 2,047 eiro litrā.
Degvielas tirgotāji jau iepriekš brīdināja, ka zemākas cenas visās uzpildes stacijās neparādīsies vienlaikus. Samazinātā akcīzes likme tiek piemērota degvielai, kuru no 1. oktobra izved no akcīzes preču noliktavām, tādēļ vispirms DUS jāiztirgo daļa iepriekš piegādātās degvielas. Cenu izmaiņu ātrums dažādiem tirgotājiem un uzpildes stacijām var atšķirties.
No 1. oktobra dīzeļdegvielai piemērojamā akcīzes nodokļa likme samazināta par 16,7% – no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem. Savukārt benzīnam akcīzes nodoklis samazināts par 11,7% līdz 490 eiro par 1000 litriem. Izmaiņas būs spēkā līdz gada beigām. Iepriekš tika lēsts, ka, nodokļa samazinājumu pilnībā atspoguļojot mazumtirdzniecības cenās, benzīns un dīzeļdegviela varētu kļūt par aptuveni astoņiem centiem litrā lētāki.
Cenu kritums seko straujam sadārdzinājumam – vēl otrdien “Circle K” Krasta ielā dīzeļdegviela maksāja rekordaugstus 2,234 eiro litrā, pārspējot iepriekšējo rekordu, kas tika sasniegts šā gada aprīlī.