Saldumi, dzērieni un citas preces - Latvijā paplašina Krievijas un Baltkrievijas pārtikas importa aizliegumu
Latvijā turpmāk būs aizliegts importēt vēl plašāku Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktu klāstu. Saeima ceturtdien, 1. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas likumā, kas importa aizliegumu ļauj piemērot arī saldumiem un dzērieniem.
Aizliegtais preču saraksts tiks papildināts, piemēram, ar Krievijā un Baltkrievijā ražotām konfektēm, karamelēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorejas izstrādājumiem. Ierobežojumus paredzēts attiecināt arī uz mērcēm, gatavajām zupām, bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Precīzu aizliegto produktu sarakstu vēl noteiks Ministru kabinets.
Turklāt aizliegumu nevarēs apiet, preci Latvijā ievedot caur kādu citu valsti. Tas attieksies uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtiku arī tad, ja tā Latvijā nonāks no citas trešās valsts. Vienlaikus ierobežojumi neattieksies uz šo preču tranzītu caur Latviju un piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Zemkopības ministrijas dati rāda, ka šā gada pirmajos septiņos mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā ievesti lauksaimniecības, lopbarības un pārtikas produkti 24,9 miljonu eiro vērtībā. No tiem 6,6 miljonus eiro veidoja tieši pārtikas produkti. Tiesa, šo preču galamērķis ne vienmēr bija Latvija – daļa bija paredzēta citām ES valstīm.
Latvijā nacionālais importa aizliegums Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produktiem ir spēkā kopš 2024. gada marta. Šogad tas jau tika paplašināts, iekļaujot, piemēram, zivis un zivju produkciju, piena produktus, gaļas izstrādājumus, kafiju, tēju, garšvielas un virkni citu preču.
Zemkopības ministrija uzsver, ka ierobežojumu paplašināšanas mērķis ir turpināt mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar Krieviju un Baltkrieviju. Lai jaunās prasības varētu piemērot praksē, pēc likuma izmaiņām vēl jāgroza Ministru kabineta noteikumi, kuros tiks precizēts aizliegto produktu saraksts.