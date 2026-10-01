Degviela varētu kļūt vēl lētāka - Saeima sper nākamo soli cenu mazināšanai
Degvielas cenas Latvijā varētu samazināties vēl vairāk. Saeima ceturtdien, 1. oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstījusi ieceri līdz gada beigām apturēt maksu, ko autovadītāji pašlaik netieši sedz par valsts naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu.
Vienkāršoti skaidrojot, Latvijai ir pienākums uzturēt naftas produktu drošības rezerves, kas būtu pieejamas krīzes vai piegāžu traucējumu gadījumā. Ar šo rezervju nodrošināšanu saistītā pakalpojuma maksa tiek iekļauta degvielas cenā, ko autovadītājs samaksā degvielas uzpildes stacijā. Deputātu debatēs iepriekš izskanējis, ka šī maksājuma ietekme uz cenu ir ap vairākiem centiem litrā.
Tagad iecerēts šo maksu līdz 2026. gada beigām uz laiku nepiemērot. Likumprojekta autori norāda, ka tam vajadzētu tiešā veidā samazināt degvielas gala cenu. Ieguvēji būtu ne tikai autovadītāji, bet arī transporta, loģistikas, lauksaimniecības un ražošanas uzņēmumi, kuriem degviela veido būtisku daļu no ikdienas izdevumiem.
Turklāt šis nav vienīgais solis degvielas cenu mazināšanai. Saeima jau 24. septembrī galīgajā lasījumā nolēma līdz gada beigām vēl vairāk samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai. Pēc likumprojekta autoru aprēķiniem, šīs izmaiņas vien degvielas mazumtirdzniecības cenu varētu samazināt par aptuveni astoņiem centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļosies cenās.
Drošības rezervju maksas apturēšana nenozīmētu, ka Latvija atteiksies no pašām degvielas rezervēm. Ar to uzturēšanu saistītās saistības pagaidām paredzēts finansēt no jau izveidotajiem uzkrājumiem, un valsts turpinās pildīt Eiropas Savienības prasības par nepieciešamo naftas produktu rezervju nodrošināšanu.
Tā kā grozījumi atzīti par steidzamiem, to tālāka izskatīšana var notikt paātrinātā kārtībā. Tikai pēc galīgā balsojuma būs skaidrs, vai drošības rezervju maksa līdz gada beigām tiešām tiks apturēta. Lai izmaiņas stātos spēkā, parlamentam tās vēl jāpieņem galīgajā lasījumā.