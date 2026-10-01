Kā pareizi izmantot automātisko automazgātuvi?
Automatizētas automazgātavas Neste Easy Wash iecienījuši autovadītāji, kuri novērtē vienkāršību, elastību, izdevīgumu - un protams tīru transportlīdzekli visos gadalaikos.
Ieva Spicberga, Neste Latvija automazgāšanas biznesa vadītāja: “Esam paplašinājuši savu automazgātavu tīklu ar piekto Neste Easy Wash, un jaunākā automazgātava atvērta Imantā, Kurzemes prospektā.”
Pirms izmantot Easy Wash auto mazgātuvi, nepieciešams rūpīgi iepazīties ar tās lietošanas instrukciju, jo automašīna mazgāšanas procesā tiek pārvietota pa konveijeru.
Ieva Spicberga: “Svarīgi ir atcerēties, ka Neste Easy Wash ir automātiskas automazgātavas, un tieši Rīgā mums ir tuneļtipa mazgātavas, un tas nozīmē, ka auto uzbrauc uz konveijera lentes un pēcāk auto automātiski tiek virzīts cauri visiem mazgāšanas etapiem.“
Tikpat svarīgi ir pazīt savu automašīnu. “Autovadītājam ir jāzina kā savam auto ieslēgt neitrālo pārnesumu, atslēgt rokasbremzi vai autohold funkcijas, respektīvi nodrošināt to, lai auto riteņi spēj brīvi ripot pa konveijera lenti,” tā I.Spicberga. Tālāk atliek vien atlaisties sēdeklī un bez bažām vērot iekārtu darbībā.