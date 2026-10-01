“Latvijas valsts mežiem” jauns vadītājs - amatā stājas līdzšinējais “Sadales tīkla” šefs
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) valdes priekšsēdētāja amatā ceturtdien, 1. oktobrī, darbu sāk Sandis Jansons, kurš līdz šim vadīja AS “Sadales tīkls”. Par LVM vadītāja amatu konkursā sacentās 41 pretendents.
Jansons “Sadales tīklu” vadīja kopš 2018. gada, ieņemot valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu. Sākotnēji viņa pilnvaru termiņš uzņēmumā bija paredzēts līdz 2028. gada 30. septembrim, taču tagad Jansons pārņems viena no Latvijas lielākajiem valsts uzņēmumiem vadību.
LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe norāda, ka jaunajam vadītājam būs jāstrādā gan pie uzņēmuma finanšu rezultātu stiprināšanas un efektivitātes, gan ilgtspējīgas valsts mežu apsaimniekošanas. Starp prioritātēm nosauktas arī inovācijas, digitalizācija, kiberdrošība un sabiedrības uzticēšanās uzņēmumam.
Konkurss uz LVM valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 1. jūnijā, un tajā kopumā pieteicās 41 kandidāts. LVM valdes priekšsēdētāja bruto mēnešalga ir 16 600 eiro.
Iepriekšējais LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš amatu atstāja pērnā gada oktobra beigās. Līdz ar to uzņēmuma valde līdz šim darbojās divu cilvēku sastāvā – tajā strādā Jānis Krūmiņš un Inga Vagele.
LVM pērn strādāja ar 604,6 miljonu eiro apgrozījumu un 206,7 miljonu eiro peļņu. Uzņēmums apsaimnieko valstij piederošās meža zemes, un tā vienīgais īpašnieks ir Latvijas valsts.