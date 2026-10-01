"Turība" pārstāv Latvijas augstāko izglītību tirdzniecības misijā Vācijā
Biznesa augstskola "Turība" šī gada 16.septembrī piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā uzņēmēju tirdzniecības misijā Vācijā, kuras ietvaros Latviju pārstāvēja uzņēmumi un institūcijas no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, finanšu tehnoloģiju, dzīvības zinātņu un citām nozarēm.
Misijas programmā "Turība" bija vienīgā augstākās izglītības iestādes pārstāve, un tās delegācija tikās arī ar "Microsoft" pārstāvjiem, pārrunājot sadarbības iespējas mākslīgā intelekta un izglītības jomā.
Tirdzniecības misijas galvenos pasākumus iezīmēja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa tikšanās ar Vācijas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas valsts sekretāru Tomasu Štefenu, kuras laikā tika pārrunāta abu valstu ekonomiskās sadarbības paplašināšana un Latvijas uzņēmumu izaugsmes iespējas Vācijas tirgū. Dienas gaitā Latvijas delegācija tikās ar Vācijas uzņēmumiem un investoriem, piedalījās nozaru pasākumos un uzņēmumu vizītēs, veidojot pamatu jauniem sadarbības projektiem.
Kā uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis, misijas mērķis bija palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un iestādēm kļūt par Vācijas partneru ilgtermiņa sadarbības dalībniekiem - iekļauties piegādes ķēdēs, iegūt jaunus pasūtījumus un piesaistīt investīcijas. Programmā bija ietverta arī dalība Vācijas un Baltijas digitālajam dialogam un mākslīgajam intelektam veltītos pasākumos, kuros Biznesa augstskola "Turība" pārstāvēja Latvijas augstākās izglītības sektoru.
Uz Berlīni "Turības" komanda devās kopā ar sadarbības partneri “Peero”. Vizītes mērķis bija meklēt jaunus sadarbības partnerus IT nozares uzņēmumu vidū un attīstīt studiju procesā izmantojamus rīkus, tostarp jau izstrādāto un aprobēto “Peero” rīku. Tikšanās laikā "Turības" pārstāvji prezentēja savu redzējumu "Microsoft" vadībai, tostarp "Microsoft" vadītājai Baltijas valstīs. Sarunās īpaša uzmanība tika pievērsta mākslīgā intelekta, datu pārvaldības, datu suverenitātes un digitālo rīku nozīmei universitāšu attīstībā un to stratēģiju īstenošanā.
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Biznesa augstskolas "Turība" rektore Zane Driņķe uzsver: “Mākslīgā intelekta attīstība Eiropā un augstākās izglītības gatavība tai nav viennozīmīga, jo šobrīd mākslīgais intelekts apsteidz dabīgo intelektu. Līdztekus digitalizācijai un rīku nepieciešamībai būtiskākais jautājums ir tas, kā mainīt organizācijas kultūru, lai to īstenotu.”
Sarunas ar "Microsoft" par dažādiem sadarbības modeļiem tiks turpinātas. Jau ir iezīmēti arī nākamie darbi, tostarp sadarbība ar “Peero” un rīku ieviešana studiju procesā, ko nākotnē varēs demonstrēt kā labās prakses piemēru Eiropā.
"Turība" turpinās veidot sadarbību ar lielām Eiropas korporācijām un attīstīt platformu, kas sasaista uzņēmējus, kuriem nepieciešami datu analītiķi un cilvēkresursi, ar studiju procesu un pētniecību mākslīgā intelekta un digitalizācijas kontekstā. Ilgtermiņa mērķis ir veidot ilgtspējīgu sinerģiju starp izglītību, uzņēmējdarbību un pētniecību, vienlaikus nostiprinot "Turību" kā vienu no spēcīgākajām biznesa universitātēm Eiropā.