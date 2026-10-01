Aizdomas par bijušā ministra saimniecībā izmantotā traktora izcelsmi
Bijušā zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) saimniecībā Inciemā tiek izmantots vairāk nekā 100 000 eiro vērts traktors, kas nepieder ne pašam politiķim, ne viņa uzņēmumam.
Tehnikas īpašnieks ir Krauzes draugam Naurim Kāpostiņam piederošs uzņēmums, bet vairāki avoti Kāpostiņu saista ar kokrūpniecības uzņēmuma “Pata” īpašnieka Uldi Mierkalnu. Pats Krauze jebkādu saistību starp traktoru un savu iepriekšējo darbu Zemkopības ministrijā noliedz.
Runa ir par 2021. gada “Claas AXION 830” traktoru. Tas pērn maijā iegādāts uz Kāpostiņam piederošās SIA “RJ Serviss” vārda. Krauze skaidro, ka Kāpostiņš ir viņa draugs un traktors tiek nomāts, jo paša saimniecības tehnika esot saplīsusi. Par tā izmantošanu Krauze, pēc paša teiktā, maksājot 1500–2000 eiro mēnesī.
Uzmanību darījumam pievērsis fakts, ka vairāki savstarpēji nesaistīti avoti, kuri pārzina Zemkopības ministrijas darbu vai kokrūpniecības nozari, Kāpostiņu saistījuši ar “Pata” īpašnieka Mierkalna interesēm. Izskanējušas aizdomas, ka traktora izmantošanai varētu būt saistība ar Krauzes amatā pieņemtajiem lēmumiem, taču pierādījumu, ka traktors būtu bijusi dāvana vai atlīdzība, pašlaik nav. “Pata” savukārt norādījusi, ka Kāpostiņš nepārstāv uzņēmuma vadības vai “Pata” intereses.
Šis stāsts uzmanību piesaista arī tādēļ, ka Ģenerālprokuratūra šogad sāka kriminālprocesu par iespējamu prettiesisku atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, koriģējot AS “Latvijas valsts meži” ilgtermiņa līgumu cenas. Prokuratūra norādījusi, ka izmeklēšanā tiek vērtēti iespējami noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā.
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Maijā izmeklēšanas gaitā tika veiktas kratīšanas desmit personu dzīves un darba vietās, tostarp Krauzes dzīvesvietās, automašīnā un Zemkopības ministrijā. Krauzem piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss. Kriminālprocesa sākšana pati par sevi nenozīmē personas vainu, un izmeklēšana turpinās.
Krauze noliedz, ka Kāpostiņš sarunās ar viņu būtu pārstāvējis kokrūpnieku intereses, kā arī noliedz, ka traktoru būtu saņēmis kā pateicību par nozarei labvēlīgiem lēmumiem. Kāpostiņš uz žurnālistu jautājumiem par traktoru un tā izmantošanu nav atbildējis.