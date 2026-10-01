No šodienas Rīgā dārgāka kļuvusi atkritumu izvešana
No šodienas, 1. oktobra, Rīgas iedzīvotājiem jārēķinās ar lielāku maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Tarifi pieauguši visās četrās galvaspilsētas atkritumu apsaimniekošanas zonās, liecina Rīgas domes pieņemtais lēmums.
Lielākais sadārdzinājums ir otrajā zonā, kas aptver kādreizējo Pārdaugavas Kurzemes rajonu. Tur maksa palielinās par 2,26% – no 27,90 līdz 28,53 eiro par kubikmetru. Savukārt pirmajā zonā, kurā ietilpst centrs un kādreizējā Latgales priekšpilsēta, tarifs pieaug par 2,17% – no 27,61 līdz 28,21 eiro par kubikmetru.
Trešajā zonā jeb Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētā maksa pieaug par 2,23% – no 24,70 līdz 25,25 eiro par kubikmetru. Vismazākais sadārdzinājums ir ceturtajā zonā, kas aptver bijušo Ziemeļu rajonu un Vidzemes priekšpilsētu. Tur tarifs palielinās par 1% – no 27,05 līdz 27,32 eiro par kubikmetru.
Rīgas domē iepriekš skaidrots, ka cenu izmaiņas saistītas ar inflāciju, darbaspēka izmaksu un degvielas cenu pieaugumu. Aprēķinot jaunos tarifus, ņemts vērā arī bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas samazinājums, kas ir spēkā kopš jūlija.