“Atsevišķos gadījumos iespējams būtisks kāpums.” Cik šosezon var pieaugt rēķini par apkuri?
Latvijā sākusies jaunā apkures sezona. Līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums – cik par siltumu maksāsim šoziem?
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) prognozē, ka vidēji valstī apkures izmaksas pieaugs mēreni, tomēr daļai mājsaimniecību jārēķinās ar ievērojami lielāku sadārdzinājumu. “Atsevišķos gadījumos ir iespējams arī būtisks kāpums,” aģentūrai LETA norādījusi KEM pārstāve Baiba Jākobsone. Ministrijā gan uzsver, ka iespējamie cenu lēcieni nav saistīti ar energoresursu trūkumu valstī, bet gan ar konkrētiem apkures veidiem un situāciju atsevišķās pašvaldībās.
Vislielāko sadārdzinājumu var izjust iedzīvotāji vietās, kur darbojas nelielas un sadrumstalotas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ja tajās nav iespējams izmantot dažādus kurināmā veidus vai kurināmais iegādāts par neizdevīgu cenu, siltumenerģijas tarifs var pieaugt ievērojami vairāk nekā vidēji valstī. Vienlaikus septembrī centralizētās siltumapgādes tarifu vidējais pieaugums Latvijā nepārsniedza 5%.
Lielāki izdevumi var skart arī mājsaimniecības ar granulu apkuri, īpaši tad, ja kurināmais iegādāts cenu kāpuma laikā vai jāapsilda liela un slikti siltināta māja. Savukārt tie, kuri izvēlējušies dabasgāzes apkuri ar biržas cenai piesaistītiem līgumiem, būs vairāk pakļauti gāzes vairumtirdzniecības cenu svārstībām.
KEM aprēķini rāda, ka 35 kvadrātmetrus lielam dzīvoklim apkures izmaksas varētu pieaugt aptuveni par 2–10 eiro mēnesī. Savukārt 100 kvadrātmetru privātmājai pieaugums var sasniegt aptuveni 20–40 eiro mēnesī, taču faktiskā summa būs atkarīga gan no apkures veida, gan mājokļa energoefektivitātes.
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Lai cenu kāpums mazāk skartu iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem, no 1. novembra tiks palielināti mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotie koeficienti. Prognozēts, ka pabalsta saņēmēju skaits tādējādi palielināsies par vairāk nekā 2200 cilvēkiem, sasniedzot aptuveni 37 600 cilvēku mēnesī. Vidējais pabalsts uz vienu cilvēku varētu pieaugt no 149 līdz aptuveni 174 eiro mēnesī.
KEM vienlaikus uzsver, ka kurināmā pieejamība Latvijā pašlaik tiek vērtēta kā pietiekama. Tādēļ lielākais risks šajā apkures sezonā nav visaptverošs cenu lēciens visā valstī, bet gan ievērojami dārgāka apkure atsevišķās vietās un konkrētām mājsaimniecībām.