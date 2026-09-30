Valsts meža dienests sniedz komentāru par gandīz 400 gadus veca, aizsargājama meža izciršanu Rucavas apkaimē
Trešdien, 30. septembrī, Latvijas Dabas fonds (LDF) cēla trauksmi par to, ka Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. Valsts meža dienests (VMD) apstiprina, ka gada sākumā izsniedzis ciršanas atļaujas minētajā teritorijā.
Kā norāda Lsm.lv, VMD izsniedza minētajā teritorijā ciršanas atļaujas, jo tobrīd īpašniekam šīs vietas aizsardzības statuss nav liedzis meža nociršanu. "Normatīvi Latvijā paredz, ka ciršana nav atļauta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. Šiem konkrētajiem nogabaliem un apkārt esošajiem nav šāda statusa. Līdz ar to Valsts meža dienestam nav tiesības atteikt ciršanas apliecinājumu," norāda VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs Indulis Brauners.
Pēc tam, kad mežizstrādei tika pievērsta sabiedrības uzmanība un vides organizāciju iebildumi, tika iesniegts ierosinājums šajā teritorijā izveidot mikroliegumu, un patlaban šo priekšlikumu izvērtē eksperti, un process turpinās. Blakus esošajās plānotajās cirsmās četras izsniegtās koku ciršanas atļaujas patlaban ir apturētas.
Jau ziņots, ka dabas eksperti šovasar konstatējuši, ka Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops un vairāku īpaši aizsargājamu sugu atradnes.
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Meža pētīšanas stacija (MPS) ir publiska aģentūra, kas atrodas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārraudzībā. Latvijas Dabas fonds (LDF) ir vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu.
Mežizstrāde tika atklāta, kad tika apsekots teritorijā zināms vecs melnā stārķa ligzdošanas iecirknis
Mežizstrāde tika atklāta, kad tika apsekots teritorijā zināms vecs melnā stārķa ligzdošanas iecirknis un apsekošanas laikā meža vietā konstatēja svaigu izcirtumu. Melnā stārķa ligzdas koks bija viena no daudzām audzē augušajām ļoti vecajām priedēm. Ornitologs Māris Strazds, kas veica apsekošanu, no cirsmas iznesa stumbra ripu, kurai Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātē, izskaitot koka gadskārtas, tika noteikts vecums – priede bijusi vismaz 377 gadus veca. Tā sākusi augt aptuveni 1649. gadā.
“Nocirstā 377 gadus vecā priede bija sākusi augt hercoga Jēkaba laikā. Tā pieredzējusi dzimtbūšanas atcelšanu, Latvijas valsts proklamēšanu un neatkarības atjaunošanu. Koka gadskārtas liecina, ka priede pārdzīvojusi arī vairākus ugunsgrēkus. Šādi koki ir vienlaikus dabas un kultūrvēstures vērtība – dzīvas mūsu zemes vēstures liecības. Valsts pārvaldītā teritorijā tiem būtu jābūt apzinātiem un aizsargātiem, nevis atklātiem tikai pēc nociršanas,” uzsver LDF padomes priekšsēdētājs Jānis Ķuze.
Tā kā šī nebija vienīgā lielu dimensiju un ievērojama vecuma priede konkrētajā nogabalā, tika noteikts arī vairāku citu nocirsto koku vecums, kas bija ap 370 gadiem. Eksperti pieļauj, ka nocirstā audze varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Lai noteiktu visas audzes vecumu un struktūru, būtu nepieciešami papildu dati, taču pēc ciršanas pilnvērtīga tās izpēte vairs nav iespējama.
Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā esošā informācija liecina, ka pirms nociršanas šajā nogabalā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops 9010* “Veci vai dabiski boreāli meži”. Informācija par biotopu bija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.
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