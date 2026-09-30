"Aizputes betons" atklāj jaunu ražošanas iekārtu
SIA “Aizputes betons” (LAT SLABS) Aizputē atklājusi jaunu ražošanas iekārtu par aptuveni 600 000 eiro, palielinot jaudu līdz 30 m³ stundā un uzlabojot produkcijas kvalitāti, ar BluOr Bank finansējumu un ALTUM garantiju. Investīcija stiprina uzņēmuma konkurētspēju un eksportspēju, veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi.
25. septembrī Aizputē SIA "Aizputes betons", kas darbojas ar zīmolu LAT SLABS, svinīgi atklāja jaunu ražošanas iekārtu. Aptuveni 600 000 eiro vērtā investīcija ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā, kas ļaus palielināt kopējo ražošanas apjomu un nodrošināt vēl kvalitatīvāku produkciju klientiem.
Projekts īstenots ar BluOr Bank finansējumu, savukārt garantiju sniedza ALTUM. Jaunās iekārtas jauda sasniedz 30 kubikmetrus stundā, nodrošinot efektīvāku un modernāku ražošanas procesu.
Patlaban uzņēmums saražo aptuveni 750 kubikmetrus betona izstrādājumu mēnesī, no kuriem aptuveni 30% tiek eksportēti, galvenokārt uz Baltijas valstīm. Uzņēmumā strādā 10 darbinieki. Lai gan jaunā ražošanas iekārta būtiski palielinās uzņēmuma ražošanas kapacitāti, jaunu darbavietu izveide šobrīd nav plānota.
Betona izstrādājumus Aizputē ražoto jau kopš 1958. gada. Šobrīd uzņēmums piedāvā plašu produktu klāstu, tostarp betona plātnes, blokus, atbalsta sienas un citus risinājumus būvniecības, infrastruktūras, lauksaimniecības, loģistikas un militārajām vajadzībām. Uzņēmuma produkciju raksturo ilgmūžība, uzticamība un pielāgojamība dažādu nozaru prasībām.
Atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gatis Liniņš, kurš uzsvēra investīciju nozīmi uzņēmuma turpmākajā attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā.
Uzņēmumu nozīmīgajā notikumā sveica BluOr Bank pārstāvis, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Zandberga, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis, kā arī citi sadarbības partneri un viesi.
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Jaunās ražošanas iekārtas atklāšana apliecina, ka arī reģionos iespējams attīstīt modernu, inovatīvu un eksportspējīgu ražošanu, kas veicina gan vietējo ekonomiku, gan visas Dienvidkurzemes novada izaugsmi.