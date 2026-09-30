Cena tieši tev - MI sāk noteikt, cik par vienu un to pašu preci maksā dažādi pircēji
Mākslīgais intelekts arvien biežāk palīdz uzņēmumiem izlemt ne tikai to, ko reklamēt, bet arī – cik par konkrēto preci prasīt. Šādu tehnoloģiju jau izmanto “McDonald’s”, kas ar MI palīdzību aprēķina optimālo cenu, ņemot vērā arī to, cik daudz konkrētajā vietā cilvēki ir gatavi maksāt.
Uzņēmumi var analizēt miljoniem pirkumu un citus datus, lai aprēķinātu cenu, ko konkrētā vietā vai pat konkrēts pircējs varētu būt gatavs maksāt. Šāda cenu noteikšanas politika jau nonākusi arī regulatoru uzmanības lokā.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir “McDonald’s”. Ātrās ēdināšanas gigants ASV un atsevišķos citos tirgos arvien plašāk izmanto mākslīgā intelekta (MI) sistēmu, kas restorāniem iesaka optimālās maltīšu cenas. Tā analizē miljoniem darījumu un ņem vērā dažādus faktorus, tostarp konkurentu cenas un to, cik daudz konkrētās vietas klienti varētu būt gatavi maksāt.
Rezultātā viena un tā pati maltīte pat netālu esošos restorānos var maksāt ievērojami atšķirīgi. Piemēram, divos “McDonald’s” restorānos Kalifornijā, kas atradās tikai aptuveni trīs kilometru attālumā viens no otra, “Big Mac” cena bija attiecīgi 5,69 un 6,89 ASV dolāri. Vienlaikus “McDonald’s” uzsver, ka gala lēmumu par cenām pieņem franšīžu īpašnieki un MI sniegtie ieteikumi nav obligāti jāņem vērā.
Taču cenu noteikšanas politikā iespējams iet vēl tālāk - patērētāja līmenī. ASV Federālā tirdzniecības komisija (FTC) ar jēdzienu “personalizēta cenu noteikšana” apzīmē praksi, kurā uzņēmums izmanto konkrēta cilvēka personas datus, lai aprēķinātu, cik viņš būtu gatavs maksāt. Tie var būt, piemēram, iepirkšanās paradumi vai internetā veiktās darbības. FTC pašlaik pastiprināti pievēršas šādai praksei un brīdina, ka patērētāja neinformēšana par viņa datu izmantošanu cenas noteikšanai var pārkāpt ASV patērētāju aizsardzības normas.
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Arī Eiropas Savienībā personalizētas cenas pašas par sevi nav aizliegtas. Tomēr tirgotājam pirms pirkuma ir jāinformē patērētājs, ja viņam redzamā cena ir personalizēta, izmantojot automatizētu lēmumu pieņemšanu un viņa uzvedības profilēšanu. Tātad teorētiski divi cilvēki vienā interneta veikalā var redzēt atšķirīgas cenas, taču viņiem ir tiesības zināt, ka cena šādi pielāgota.
“McDonald’s” piemērs pagaidām nav pieskaitāms individuālai cenu noteikšanas politikai. MI palīdz pielāgot cenas konkrētam restorānam un tā klientu lokam, nevis slepeni piedāvā katram cilvēkam savu “Big Mac” cenu. Taču robeža starp dinamisku un patiesi personalizētu cenu noteikšanu kļūst arvien nozīmīgāka, jo uzņēmumu rīcībā ir aizvien vairāk datu un MI ļauj tos analizēt daudz ātrāk nekā iepriekš.