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Kad 3 minūtes “TikTok” pārvēršas par 3 stundām: 6 veidi, kā izbeigt bezgalīgo skrollēšanu
Atver “TikTok” tikai uz pāris minūtēm, lai paskatītos vienu video, bet, nākamreiz paskatoties pulkstenī, pagājušas jau vairākas stundas. Līdzīgi var gadīties arī ar “Instagram”, “Facebook” un citām lietotnēm, kur saturs šķietami nekad nebeidzas. Bezgalīgā skrollēšana var nemanot apēst būtisku daļu dienas.
Cīņā ar šo neganto ieradumu var palīdzēt pats telefons. Gan “iPhone”, gan “Android” ierīcēs pieejami vairāki iestatījumi, kas ļauj sekot līdzi ekrānlaikam, ierobežot sociālo tīklu lietošanu un mazināt vēlmi ik pēc brīža paņemt telefonu rokās. Jauns.lv apkopoja sešus vienkāršus paņēmienus, kas var palīdzēt izrauties no bezgalīgās skrollēšanas.