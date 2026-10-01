Finanšu koučs Egija Veisa: “Pareizi izvēlēts pensiju otrā līmeņa plāns var ietekmēt pat 30-40% no potenciālā uzkrājuma”
Katram dzīvē pienāk brīdis, kad jāsāk domāt par vecumdienām, tostarp par pensiju. Finanču koučs Egija Veisa uzskata, ka patiesībā nekad nav par agru domāt par savu pensiju un iespējām to palielināt. Kā to varam izdarīt jau tagad? Vai ir iespējama pilnīga finansiālā neatkarība? Un ko tā vispār nozīmē?
Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka Latvijā pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma. Vispirms cilvēka pensiju ietekmē iemaksu veikšanas ilgums un apjoms. Tātad ir būtiski saprast, vai darba devējs ir sociāli atbildīgs un maksā nodokļus, nevis atrodas tā sauktajā “pelēkajā zonā”.
Ja par šo esam pārliecināti, varam ķerties pie otrā pensiju līmeņa, kuru varam ietekmēt jau konkrētākā veidā. Šim līmenim varam izvēlēties atbilstošu plānu un pārvaldnieku. Bieži vien piedāvātie plāni var radīt izmisumu un apjukumu, taču Egija iesaka šādus kritērijus, lai noteiktu, kurš plāns ir atbilstošākais.
- Izmantojiet vietni manapensija.lv kvalitatīvai salīdzināšanai (starp citu, šī vietne tagad ietver arī detalizētāku informāciju par pensiju trešo līmeni).
- Jaunākiem cilvēkiem ieteicams izvēlēties aktīvāku jeb dinamiskāku plānu (vairāk investīciju akciju tirgos, kas dod lielāku potenciālo atdevi). Tātad viens no kritērijiem – vecums.
- Jāpievērš uzmanība, kādas ir attiecīgo plānu komisijas maksas, jo ilgtermiņā katrs procentpunkts ir svarīgs un ar savu vērtību.
- Jāsalīdzina plānu vēsturiskie pieaugumi un rezultāti (ko arī var ērti izdarīt vietnē manapensija.lv).
Veisa norāda, ka apmēram 30–35 % Latvijas iedzīvotāju joprojām ir nepareizos plānos attiecībā pret savu vecumu. Tas nozīmē, ka mums vēl ir gana daudz jāmācās un jāapgūst par pareizu naudas pārvaldību, tostarp jāgūst izpratne par veidiem, kā varam nodrošināt sev labākas vecumdienas.
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Intervijā (raidījumā “Mans drošības spilvens”) vaicāju arī Egijas viedokli par naudas līdzekļu priekšlaicīgu izņemšanu no pensiju otrā līmeņa. Šāda iniciatīva parlamentā bija pirms kāda laika, un nav izslēgts, ka tā var parādīties atkārtoti. Finanšu speciāliste uzsvēra, ka ir kategoriski pret to, jo Lietuvas un Igaunijas piemērs rāda, ka izņemtā nauda netiek investēta, bet gan iztērēta citām vajadzībām, un ilgtermiņā tas kaitē cilvēku labklājībai. Turklāt Egija norāda, ka Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmenis nav tik augsts, lai šādas iniciatīvas dotu pozitīvu efektu.
Un visbeidzot – pensiju trešais līmenis. Tā ir brīvprātīga izvēle – ja cilvēks vēlas, var veikt iemaksas pensiju trešajā līmenī. Vaicāta, kāda būtu vēlama un efektīva summa, ko ik mēnesi iemaksāt trešajā līmenī, Egija atzīst, ka nav tādas vienotas formulas, katram pašam būtu jāveic “sava matemātika”. Ieteicams aprēķināt vēlamo pensijas apmēru, atņemt valsts pensijas (1. un 2. līmeņa) prognozēto daļu (piemēram, 40 %) un tad, rēķinot atpakaļgaitā, noteikt nepieciešamās ikmēneša iemaksas trešajā līmenī.
Starp citu, Egija ir labs piemērs personīgo finanšu sakārtošanā un ilgtermiņa domāšanā. Viņa pirms sešiem gadiem sāka investēt, lai veidotu ceļu uz pilnīgu finanšu neatkarību. Tas nozīmē, ka izveidotais investīciju portfelis katru mēnesi ģenerē pasīvos ienākumus, kas sedz ikdienas izdevumus, tādējādi nav obligāti jāstrādā algotā darbā. Lai sasniegtu šo mērķi, Egija ar ģimeni investē 30 % ienākumu, tostarp cenšoties saglabāt veselīgu balansu starp šodienu un nākotnes mērķiem.
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Egija Veisa aicina nedomāt par pensiju tikai kā par kaut ko, kas saistāms ar vecumdienām un pilnīgu valsts atbalstu. Viņa iesaka pensijas plānošanu uztvert kā kapitāla veidošanu labākai dzīves kvalitātei, brīvībai un izvēles iespējām ilgtermiņā. Ir soļi, ko varam spert jau šodien, lai rīt dzīvotu labāk.
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