Latvijā arvien retāk maksā skaidrā naudā: bezskaidrie norēķini sasnieguši jaunu rekordu
Bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība Latvijā 2026. gada augustā bijusi 81% pret 19%, liecina jaunākais – 2026. gada rudens – Latvijas Bankas “Maksājumu radars”. Bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars sasniedzis rekordaugstu līmeni. 2026. gada februārī bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars bija 79%, bet 2025. gada februārī – 78%.
Pirmo reizi bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība tika mērīta 2017. gada februārī: tad tā bija 58 % maksājumu bezskaidrajā naudā pret 42 % maksājumu skaidrajā naudā. Kopš tā laika bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars pakāpeniski palielinājies un pēdējos gados stabilizējies tuvu 80 %. Tagad šī robeža ir pārsniegta.
2026. gada augustā vidējais viena iedzīvotāja nedēļas laikā veikto maksājumu skaits bija 16.1 (2026. gada februārī – 15.1, bet 2025. gada augustā – 17.9), t. sk. 13 maksājumi bezskaidrajā naudā un 3.1 maksājums skaidrajā naudā. Pēc šo datu dziļākas analīzes "Latvijas Fakti" secina, ka viens pieaugušais Latvijas iedzīvotājs nedēļas laikā veic vidēji 8.2 norēķinus ar maksājumu karti, 4.8 maksājumus internetā un 3.1 norēķinu skaidrajā naudā.
"Maksājumu radara" dati liecina, ka iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas norēķināties ar viedtālruni – nu šādu iespēju izmanto jau 34 % Latvijas iedzīvotāju, kas arī ir rekordaugsts līmenis. Viedtālrunis kā norēķinu līdzeklis ievērojami populārāks ir gados jaunākajā sabiedrības daļā, respondentu vecumā līdz 34 gadiem vidū to izmanto vairākums aptaujāto.
Stabili pie 40 % atzīmes atrodas zibmaksājumu lietošana (41 % 2026. gada augustā, 42 % 2026. gada februārī). No iedzīvotājiem, kuri lieto zibmaksājumus, vairāk nekā piektdaļa izmanto iespēju maksāt, norādot tikai saņēmēja tālruņa numuru (21 % 2026. gada augustā, 19 % 2026. gada februārī).
2026. gada augusta vētra aptaujas rezultātus nav ietekmējusi, jo lielākā daļa respondentu atbildes sniedza pirms šiem notikumiem. Tomēr ir audzis satraukums par skaidrās naudas pieejamību – iespējas izņemt skaidro naudu no sava bankas konta 2026. gada augustā apmierināja 75 % aptaujāto (2026. gada februārī – 79 %), bet neapmierināja 14 % (2026. gada februārī – 11 %).