Dzīvā kosmētika “Innosenta”: Siguldas uzņēmēja pati izstrādā katru kosmētikas formulu
Siguldā bāzētais uzņēmums “Spring Breath”, ko vada Viktorija Zariņa, ražo sejas un ķermeņa kopšanas kosmētiku. Tirgū uzņēmums darbojas ar zīmolu “Innosenta”, kas labi raksturo tā produktu filozofiju – pilnīgi dabīga jeb, kā to dēvē pati uzņēmēja, “dzīvā” kosmētika. Visas produktu formulas izstrādātas no pašiem pamatiem, neizmantojot gatavas krēmu bāzes, kā tas nozarē nereti tiek darīts. Uzņēmums sevi jau veiksmīgi pieteicis vietējā tirgū, un, lai gan mērķtiecīgs darbs pie eksporta attīstības vēl tikai priekšā, tā produkti nonākuši pie klientiem sešās Eiropas valstīs. Starptautisku atzinību zīmolam 2023. gadā atnesa uzvara konkursā “European Natural Beauty Awards”. Savukārt pārvērst zināšanas par produktu izstrādi ilgtspējīgā biznesā uzņēmējai palīdz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubācijas programma.
Ceļš līdz sava kosmētikas zīmola radīšanai Viktorijai sācies nevis biznesa skolā, bet fizioterapijas praksē. Viņa ir sertificēta fizioterapeite un iepriekš vadījusi savu privātpraksi, taču vēlme cilvēka veselību skatīt plašāk mudinājusi papildus apgūt bioķīmiju, uzturzinātni, kinezioloģiju, augu bioķīmiju - farmakognoziju un aptiekas zāļu formu tehnoloģiju. Vēlāk ārvalstu universitātēs apgūti arī kosmētikas izstrādes tehnoloģiskie procesi.
Padziļināti interesējoties par kosmētikas sastāvu un meklējot risinājumus savai problemātiskajai un sausajai ādai, Viktorija pirmos produktus no dabīgām, bet efektīvām izejvielām radīja personīgai lietošanai. Piedāvājot arī saviem klientiem šādu iespēju - pamēģināt savus veidotos kosmētikas produktus, tika saņemtas negaidīti pozitīvas atsauksmes, un, savu klientu iedrošināta, nolēma uzsākt veidot savu dabīgās kosmētikas zīmolu.
“Mani vienmēr ļoti interesējusi bioķīmija un tas, kā dažādas vielas iedarbojas uz cilvēka organismu. Kosmētiku sākumā gatavoju sev, taču arī klienti arvien biežāk lūdza palīdzēt atrast risinājumus viņu ādas vajadzībām. Redzot rezultātus, sapratu, ka šeit ir kaut kas, ko vēlos attīstīt tālāk,” stāsta uzņēmuma dibinātāja.
Lai gan uzņēmums tirgū darbojas aptuveni četrus gadus, produktu izstrāde, testēšana un produktu pilnveidošana sākusies krietni agrāk. Liekot lietā savas daudzpusīgās zināšanas, Viktorija uzņēmumā uzņēmusies plašu pienākumu spektru – pēta tirgu, izstrādā formulas, izvēlas sastāvdaļas un produktu konsistenci, veic izmēģinājumus un organizē ražošanu. “Es neizmantoju gatavas krēmu bāzes. Katru formulu veidoju pati no pašiem pamatiem, domājot gan par produkta uzdevumu, gan tā konsistenci un tehnoloģiskajām īpašībām. Tas ir laikietilpīgi, taču tieši produktu izstrāde un pētniecība ir tas, kas mani šajā darbā aizrauj visvairāk. Iespējams, tieši to novērtē arī klienti,” viņa saka.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēloties uzsvērt produktu dabīgo sastāvu un produkta harmonisku mijiedarbību ar ādu, zīmols savus produktus tirgū pozicionē kā pilnīgi dabīgu jeb “dzīvo kosmētiku”. “Innosenta” piedāvājumā ir pilns sejas kopšanas cikls – mazgāšanas līdzekļi, toniki, serumi, krēmi un balzami, kā arī ķermeņa krēms, intīmās kopšanas gēls un lūpu balzams. Produktus iespējams izvēlēties atbilstoši ādas tipam, tās pašreizējam stāvoklim un individuālajām vajadzībām.
Visi produkti top uzņēmuma ražotnē Siguldā. Tā nav liela, taču ir aprīkota atbilstoši kosmētikas ražošanas prasībām. Viktorija uzsver, ka neatkarīgi no uzņēmuma lieluma ražotājam jāievēro vienlīdz stingras prasības attiecībā uz ievērotajām procedūrām un produktu drošumu.
Pašreizējā ražotne spēj nodrošināt esošo pieprasījumu, turklāt nepieciešamības gadījumā ražošanas apjomu būtu iespējams palielināt vismaz desmit reižu. Savu kapacitāti uzņēmums pārbaudījis Ziemassvētku laikā, kad īsā termiņā bija jāizpilda apjomīgāki korporatīvie pasūtījumi.
Uzņēmuma galvenais pārdošanas kanāls pašlaik ir uzņēmuma interneta veikals. Šāds modelis izvēlēts apzināti, lai izvairītos no ilgstošas produktu glabāšanas noliktavās un pircējs saņemtu pēc iespējas svaigāku kosmētiku. Produkti pieejami arī vairākās fiziskās tirdzniecības vietās, tostarp veikaliņā “Rāmkalni”. Nākotnē uzņēmums cer attīstīt sadarbību arī ar kosmetologiem, kas jau sekmīgi tiek veidota.
Lielākā daļa uzņēmuma klientu pašlaik ir Latvijā, tomēr bez mērķtiecīgām eksporta kampaņām pasūtījumi jau saņemti no Francijas, Rumānijas, Nīderlandes, Īrijas, Dānijas un Norvēģijas. Daļa ārvalstu pircēju zīmolu iepazinuši ar Latvijā dzīvojošo klientu starpniecību, citi – pateicoties starptautiskā konkursā iegūtajai publicitātei – uzņēmums 2023. gadā ieguva “European Natural Beauty Awards” balvu. Godalgotais produkts – sejas balzāms ir paredzēts sausas ādas kopšanai, un tā formula veidota tā, lai vienlaikus mitrinātu ādu, palīdzētu atjaunot tās aizsargbarjeru un atbalstītu mikrobioma līdzsvaru. Uzvara pavērusi iespēju piedāvāt produkciju “European Natural Beauty Awards” laureātu veikalā Francijā, taču uzņēmums tobrīd vēl nebija gatavs sistemātiskam darbam eksporta tirgū.
Nu jau trešo gadu “Spring Breath” izmanto arī biznesa inkubācijas programmas atbalstu LIAA pārstāvniecībā Siguldā. Dalība sākta ar pirmsinkubācijas programmu, lai iegūtu izpratni par biznesa veidošanu, mērķu noteikšanu un uzņēmuma attīstības plānošanu. Nākamajā attīstības posmā uzņēmums plāno koncentrēties uz mārketingu, pārdošanu un piemērotāko ārvalstu tirgu izpēti.
“Līdz šim man bija svarīgi saprast, kas darbojas Latvijas tirgū – kuri produkti, formulas un tekstūras cilvēkiem ir visvairāk nepieciešamas un sekmīgi, kā arī ilgtspējīgi iedarbojās uz ādu. Tagad šī pieredze ir iegūta un nākamais solis būs mērķtiecīgs darbs ar mārketingu un eksportu,” norāda Viktorija.
Raksts tapis projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.