Jauns enerģijas cenu šoks ziemā var smagi skart mājsaimniecības: ES komisārs brīdina par augošām apkures izmaksām
Eiropas Savienībai (ES) jābūt gatavai pasargāt iedzīvotājus no vēl viena enerģijas cenu lēciena, taču īstermiņa atbalsta pasākumi nedrīkst kavēt atteikšanos no fosilajiem energoresursiem, norādījis ES enerģētikas komisārs Dans Jergensens. Tas attiecas arī uz Latviju, kur jebkurš būtisks elektroenerģijas, gāzes vai degvielas cenu kāpums tieši ietekmētu mājsaimniecību izdevumus.
Jergensens uzsvēris, ka pašlaik Eiropai nedraud tūlītēja energoresursu piegāžu krīze, tomēr augstas cenas pašas par sevi var radīt ļoti nopietnas sociālās sekas.
Pēc komisāra teiktā, jau pat ierastā ziemā gandrīz 50 miljoni Eiropas iedzīvotāju nespēj pienācīgi apsildīt savus mājokļus. Tāpēc jauns enerģijas cenu lēciens varētu īpaši smagi skart iedzīvotājus, kuriem jau pašlaik ir grūtības samaksāt par apkuri vai degvielu nokļūšanai darbā. “Mēs izvērtējam visas iespējas, kā noteikumus padarīt elastīgākus un to īstenošanu efektīvāku, kā arī to, ko varam darīt gan piedāvājuma, gan pieprasījuma pusē,” pēc ES enerģētikas ministru neformālās sanāksmes Dublinā sacīja Jergensens.
ES enerģētikas komisārs atbalstījis Francijas prezidenta Emanuela Makrona priekšlikumu uz laiku mīkstināt daļu degvielas ražošanas noteikumu, lai naftas pārstrādes rūpnīcas varētu palielināt dīzeļdegvielas un citu produktu ražošanu.
Savukārt Starptautiskās Enerģētikas aģentūras vadītājs Fatihs Birols pagaidām neuzskata, ka būtu steidzami nepieciešama vēl viena ārkārtas naftas rezervju izmantošana. Pēc viņa teiktā, līdz šim valstis izmantojušas aptuveni 20% no stratēģiskajām rezervēm, līdz ar to apmēram 80% joprojām būtu pieejami gadījumam, ja energoresursu piegāžu situācija būtiski pasliktinātos.
Eiropas Komisija arī plāno par vienu gadu atlikt daļas ES metāna noteikumu piemērošanu energoresursu importam. Jergensens skaidroja, ka šādi iespējams mazināt spiedienu uz enerģijas tirgu, vienlaikus nemainot ES ilgtermiņa klimata mērķus. “Mēs saglabājam savus mērķus un ambīcijas, taču piedāvājam par vienu gadu atlikt to noteikumu spēkā stāšanos, kas attiecas uz importu,” sacīja komisārs.
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Vienlaikus Brisele negrasās atteikties no plāna samazināt Eiropas atkarību no fosilajiem energoresursiem. Jergensens uzsvēris nepieciešamību palielināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, elektrifikāciju un energoefektivitāti. Viņš norādīja, ka ES pieejai jābūt divējādai – jāturpina zaļā pāreja, bet sarežģītajā pārejas periodā jābūt elastīgiem un pragmatiskiem, palīdzot dalībvalstīm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Jergensens un Birols arī aicinājuši dalībvalstis pārskatīt nodokļu sistēmas, kurās elektroenerģijai piemēro salīdzinoši lielāku nodokļu slogu nekā gāzei.
Viņu ieskatā, ja Eiropa vēlas panākt, lai mājsaimniecības un uzņēmumi no gāzes un naftas arvien vairāk pārietu uz elektroenerģiju, elektrībai jābūt finansiāli pieejamai – jo īpaši laikā, kad enerģijas cenas ir augstas.
Vienlaikus Eiropas Komisija neplāno ieviest vienotu ES mēroga virspeļņas nodokli enerģētikas uzņēmumiem, kāds tika izmantots enerģētikas krīzes laikā 2022. gadā. Dalībvalstis šādus risinājumus varēs ieviest nacionālā līmenī, ievērojot ES noteikumus.
Jergensens atzina, ka augsto cenu dēļ valdībām var rasties politisks spiediens atkal subsidēt fosilo kurināmo, tomēr šādiem pasākumiem, viņaprāt, jābūt mērķētiem un īslaicīgiem.
Vēl viens būtisks jautājums pirms ziemas ir gāzes krājumi. ES noteiktais gāzes krātuvju piepildījuma mērķis pašlaik ir 80%, iepriekš tas bija 90%. Jergensens brīdināja, ka dalībvalstīm arī šo zemāko mērķi nepieciešams sasniegt. Ja ziemas beigās Eiropas krātuvēs būs pārāk maz gāzes, nākamajā krājumu papildināšanas sezonā ES nāksies sākt no zemāka līmeņa, kas var radīt jaunu spiedienu uz tirgu un cenām.
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Birols savukārt uzsvēra sadarbības nozīmi ar gāzes piegādātājvalstīm, kā piemērus minot Norvēģiju, Kanādu un Nigēriju.