Cēsīs spriež, kā stiprināt Vidzemes lauksaimniecību nākamajā desmitgadē
25. septembrī Cēsīs Zemkopības ministrijas (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā rudens forumā–dialogā “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai” diskutēja par Vidzemes lauksaimniecības attīstību un to, kā Lauksaimniecības izaugsmes plāna 2026.–2036. gadam ieceres īstenot atbilstoši reģiona vajadzībām un iespējām.
Forums bija trešais pasākums reģionālo diskusiju ciklā par Latvijas lauksaimniecības izaugsmes plānu. Pirmais forums 28. augustā notika Ludzā, pievēršoties Latgales reģiona pieredzei un vajadzībām, bet 18. septembrī Dobelē uzmanības centrā bija Zemgales lauksaimniecības potenciāls un attīstības izaicinājumi.
Cēsīs diskusijas bija veltītas Vidzemes saimniecību pieredzei, attīstības iespējām un jautājumiem, kas būtiski reģiona lauksaimniecības nākotnei.
Lauksaimniecības izaugsmes plāns paredz lielāku uzmanību pievērst saimniecību produktivitātei, pelnītspējai un ieguldījumu atdevei. Tā centrā ir četri virzieni – augsnes auglība, saimniecību konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība.
Foruma dalībnieki pārrunāja, kā šos virzienus īstenot praksē un veicināt Vidzemes saimniecību izaugsmi, konkurētspēju un lielākas pievienotās vērtības radīšanu.
Par nozares izaugsmi un aktualitātēm jaunajā plānošanas periodā forumā stāstīja zemkopības ministrs Uldis Augulis, savukārt par lauksaimniekiem būtiskiem jautājumiem informēja ZM Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
AS “Sadales tīkls” pārstāvji stāstīja par krīzes elektroapgādi un gatavību iespējamām elektroapgādes problēmām.
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Atklātajā sarunā par Lauksaimniecības izaugsmes plāna un nozaru stratēģiju īstenošanu praksē piedalījās “Swedbank” Lauksaimniecības virziena vadītājs Rolands Zeltiņš, Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” priekšsēdētāja vietnieks Jānis Šulcs un SIA “Field and forest” valdes loceklis Gundars Skudriņš. Diskusiju vadīja LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Nākamais reģionālais forums paredzēts 1. oktobrī Kuldīgā.