Kad darbam vajag pamatīgāku tehniku. Mercedes-Benz 4x4 pieredzes diena
Mercedes-Benz automašīnas ir tik daudzpusīgas un pārstāv tik atšķirīgus segmentus, ka dažkārt tās drošāk dēvēt par transportlīdzekļiem. Tieši šādi braucamrīki ar paaugstinātas pārgājamības iespējām tika demonstrēti un izmēģināti Mercedes-Benz 4x4 pieredzes dienā Raceway Baltic.
Mikko Nurmi, VEHO OY speciālo transportlīdzekļu pārdošabas vadītājs: "Šī ir nu jau tradicionālā Mercedes - Benz Experience bezceļu diena Rīgā. Kā zināt, mēs darbojamies piecās valstīs. Tās ir visas Baltijas valstis, Zviedrija un VEHO izcelsmes valsts Somija. Šodien fokusējamies uz furgonu ražojumiem, G klasi, un mums šeit ir arī pāris Unimogu."
Mercedes komerctransporta pārstāvju nodoms bija iepazīstināt klientus ne tikai ar savu produkciju, bet arī dažādu pārbūvētāju izstrādājumiem. Viens no senākajiem furgonu pārbūvētājiem Latvijā ir SIA Universāls. Māris Žukovskis, UNIVERSĀLS LTD SIA pārdošanas direktors: "Sākām ar visdažādākajām mašīnām, bet šobrīd pamats ir Mercedes - Benz, 90% apjoma." Izvēli par labu Mercedes furgoniem nosaka arī ražotāja atbalsts.
SIA Pharma Mobil nodarbojas ar medikamentu transportēšanu, kur tiek izvirzītas ļoti specifiskas prasības. Sandijs Hāns, SIA Pharma Mobil vadītājs: "Mercedes spēj servisa līmenis noturēt." Patlaban uzņēmuma autoparkā ir pieci Mercedes-Benz Sprinter. "Mūsu priekšrocība ir plašs produktu klāsts visās svara kategorijās kādas klientiem var noderēt, un mums ir gara vēsture ar vissarežģītākajiem risinājumiem kādi pircējiem būtu bijuši nepieciešami," tā M. Nurmi.