LIAA biznesa inkubācijas programmā jauns rekords - rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubācijas programmas 2026. gada rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi – lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šā gada pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi. Pieteikumi saņemti visā Latvijā, un ikvienā uzņemšanas teritorijā iesniegti vismaz desmit pieteikumi.
Visvairāk pieteikumu saņēmusi LIAA Tehnoloģiju pārstāvniecība Rīgā – 63, tai seko Radošo industriju pārstāvniecība Rīgā ar 48, Jūrmalas pārstāvniecība ar 30, Ogres pārstāvniecība ar 29, Jelgavas un Bauskas pārstāvniecību grupa ar 26 un Siguldas pārstāvniecība ar 25 pieteikumiem. Augstā interese Rīgā un Pierīgā apvienojas ar stabilu pieteikumu plūsmu visos Latvijas reģionos.
Pēc pieteikšanās noslēguma LIAA sākusi pretendentu izvērtēšanu. Tā kā uzņemšana notiek konkursa kārtībā, pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši programmas nosacījumiem un noteiktajiem kritērijiem. Atlase LIAA pārstāvniecībās norisināsies līdz 23. oktobrim.
“Divi pieteikumu rekordi viena gada laikā liecina, ka pieprasījums pēc mērķēta atbalsta jaunu uzņēmumu attīstībai turpina augt. Īpaši nozīmīgi, ka interese ir vērojama visā Latvijā. Tagad mūsu uzdevums ir rūpīgi izvērtēt pieteikumus un atlasīt uzņēmumus ar pārliecinošāko izaugsmes, inovāciju un eksporta potenciālu,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
LIAA Biznesa inkubācijas programma paredzēta Latvijā reģistrētiem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nav vecāki par pieciem gadiem un attīsta inovatīvus, tehnoloģiskus, eksportspējīgus vai radošo industriju produktus un pakalpojumus. Atbalstam var pretendēt arī uzņēmumi, kas izstrādā divējāda lietojuma produktus, kā arī citu atbalstāmo nozaru komersanti ar eksporta vai inovāciju potenciālu.
Programmas dalībniekiem grantu veidā pieejams atbalsts 70% apmērā no attiecināmajām izmaksām – līdz 10 000 eiro pakalpojumu, 8000 eiro iekārtu un 5000 eiro izejmateriālu iegādei. Uzņēmumiem, kas atbilst inovatīva komersanta kritērijiem, papildus pieejams grants darbinieku atlīdzības izmaksu segšanai līdz 10 000 eiro, kā arī finansējums prototipēšanai, tehnoloģiju izstrādei un specifisku pakalpojumu iegādei līdz 20 000 eiro.
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Līdztekus finansējumam dalībnieki saņem ekspertu un mentoru konsultācijas, mācības, tīklošanās un pieredzes apmaiņas iespējas, kā arī piekļuvi LIAA koprades telpām. Pašlaik Biznesa inkubācijas programmā visā Latvijā darbojas 359 uzņēmumi. Šā gada pavasara uzņemšanā programmai pievienojās 83 jauni dalībnieki, bet kopš programmas sākuma tās dalībniekiem izmaksātais atbalsts sasniedzis 7,96 miljonus eiro.
Biznesa inkubācijas atbalsts tiek nodrošināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.