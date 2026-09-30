Plāno atslepenot daļu “airBaltic” dokumentu, kas valdībā skatīti kopš 2005. gada
Satiksmes ministrija (SM) plāno sākt atslepenot daļu Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" ierobežotas pieejamības dokumentu, izriet no SM sagatavotās atbildes, kas iesniegta Saeimas Pieprasījumu komisijā.
Komisija trešdien skatīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieprasījumu premjeram Andrim Kulbergam (AS) par "airBaltic" finanšu saistību restrukturizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.
Komentējot ar "airBaltic" saistītus ierobežotas pieejamības dokumentus, SM norāda, ka ir saņemta Ministru prezidenta rezolūcija, ar kuru SM sadarbībā ar aviokompānijas padomi uzdots nodrošināt to dokumentu deklasificēšanu, kuri kopš 2005. gada iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta sēdēs.
Ievērojot Informācijas atklātības likuma nosacījumus, ministrija drīzumā sāks šo dokumentu ierobežotas pieejamības statusa pārskatīšanu. Papildu SM norāda, ka tiks atslepenota tāda informācija, kas nav uzskatāma par komercnoslēpumu un kuras atklāšana nevar ietekmēt kompānijas konkurētspēju.
Jautāti par Latvijas valsts iestāžu un kapitālsabiedrību norādīto parādu uzkrāšanos, ministrijā uzsvēra, ka nenodrošināto kreditoru sarakstā minētās summas nevar automātiski pielīdzināt ilgstoši uzkrātiem un nokavētiem naudas parādiem. Piemēram, dokumentā norādīts, ka "airBaltic" saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID) veido 15,428 miljonus ASV dolāru.
Ministrijā skaidro, ka "airBaltic" iesniegtajos "Chapter 11" procesa dokumentos kreditoru un saistību jēdziens ir lietots plašāk. Tajos norādāmas ne vien maksājuma termiņu jau sasniegušas saistības, bet arī nosacītas, vēl neaprēķinātas, daļēji nodrošinātas un tuvākajā laikā izpildāmas saistības. Tādējādi kreditora iekļaušana "Chapter 11" dokumentiem pievienotajā sarakstā pati par sevi nenozīmē, ka attiecīgā institūcija ilgstoši būtu pieļāvusi jau kavēta parāda uzkrāšanos vai atteikusies no tā piedziņas, teikts SM atbildē.
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Papildu SM uzsver, ka nenodrošināto kreditoru sarakstā VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) norādīts saistībā ar Eiropas Savienības (ES) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas saistībām 42,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Kreditoru sarakstā šis prasījums ir atzīmēts kā nosacīts prasījums.
Savukārt VID "Chapter 11" kreditoru sarakstā norādīts saistībā ar "airBaltic" darbaspēka nodokļu saistībām, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atbilstoši "airBaltic" sniegtajai informācijai daļai šo saistību, pamatojoties uz normatīvos paredzēto kārtību, bija piešķirts samaksas termiņa pagarinājums un ar VID saskaņots maksājumu grafiks.
Atbilstoši VID datiem "airBaltic" trešdien nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Savukārt Rīgas lidosta "Chapter 11" kreditoru sarakstā norādīta ar prasījumu aptuveni 9,07 miljonu ASV dolāru par "airBaltic" sniegtajiem lidostas pakalpojumiem un attiecīgajām maksām. Atbilstoši SM rīcībā esošajai informācijai lidosta ir regulāri vērsusi "airBaltic" uzmanību uz savlaicīgi neveiktajiem maksājumiem.
Ministrijā uzsver, ka "Chapter 11" dokumentos pieejamā informācija neliecina par valsts institūciju atteikšanos no prasījumu atgūšanas. Īstenoto pasākumu, tostarp maksājumu grafiku, finanšu uzraudzības, finansējuma piesaistes un "Chapter 11" procesa mērķis ir saglabāt "airBaltic" darbības turpināšanas spēju un vērtību, vienlaikus palielinot kreditoru iespējas atgūt tiem pienākošās summas.
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LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (DIP) uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā. Patlaban "airBaltic" ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, no kuras 78,925 miljonus eiro izmantos, lai izpirktu astoņas lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Finansējuma piesaisti organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa "Ad Hoc Group" tiesā iesniegusi iebildumus pret DIP finansējuma nosacījumiem un iespējamo ietekmi uz obligāciju turētāju nodrošinājumu.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
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Izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.