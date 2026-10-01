Kāpināt pievienoto vērtību un noteikt dabas aizsardzības mērķus - ko paredz jaunās Meža pamatnostādnes
Ar mežu saistītajām nozarēm Latvijā turpmākajos gados paredzēts uzņemt vienotu kursu – apstiprināšanai sagatavotas Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2026.–2050. gadam. Tajās iezīmēti gan ilgtermiņa mērķi meža apsaimniekošanai un koksnes izmantošanai, gan dabas aizsardzības pieeja. Pamatnostādnes paredz kāpināt meža zemju ražību un no koksnes iegūt lielāku pievienoto vērtību, vienlaikus nostiprinot līdz 30 % meža zemju teritoriju dabas aizsardzības mērķiem.
Ko jaunās pamatnostādnes var mainīt meža īpašniekiem un nozarei kopumā, skaidro Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Āris Jansons.
Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments jeb stratēģija, kas nosaka, kādā virzienā turpmākajos gados attīstāma meža nozare. Lai gan šādu dokumentu plānošanas periods parasti ir septiņi gadi, meža nozarei tas veidots ar skatu līdz 2050. gadam, jo lēmumiem par meža apsaimniekošanu un attīstību ir ilgtermiņa ietekme. Eiropas Savienības (ES) līmenī nav vienotas mežu politikas, tāpēc tā ir katras dalībvalsts nacionālā kompetence. Taču pamatnostādnes ņem vērā ES līmeņa prasības un dokumentus – bioekonomikas stratēģiju, Dabas atjaunošanas regulu, mežu apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības vadlīnijas.
“Jāuzver, ka šīs pamatnostādnes uz saistītajām nozarēm raugās kompleksi. Mēs neejam ar viena normatīvā akta vai rādītāja izmaiņām – mēs skatāmies kompleksi, lai attīstītu visu nozari. Un tad, kad būs nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, būs skaidrs rīcības plāns,” saka Āris Jansons.
12 reižu kāpināt pievienoto vērtību
Viens no meža nozares stratēģiskajiem mērķiem ir līdz 2032. gadam vismaz 12 reižu palielināt Latvijas meža nozares koksnes produkta vērtību līdz brīdim, kad tas nonāk pie pircēja ārpus nozares. Tas nozīmē samazināt bojātas vai citādi labiem produktiem nepiemērotas koksnes īpatsvaru un pēc iespējas lielāku vērtību radīt tepat Latvijā, pārvēršot šo koksni augstākas pievienotās vērtības produktos. 2025. gadā Latvijas meža nozares produktu eksporta vērtība bija 3405 miljoni eiro. 2020. gadā šī vērtība bija 2588 miljoni eiro. Tātad izaicinājums ir ievērojams un līdz plānotajam mērķim vēl garš ceļš.
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Rezultāts ir sasniedzams tikai gadījumā, ja tiek izpildīti divi savstarpēji saistīti nosacījumi – ir skaidra politika, zināms pieejamās (izaudzētās) koksnes apjoms un tiek veiktas būtiskas investīcijas koksnes ķīmiskajā pārstrādē un koksnes šķiedru produktu ražošanā.
Joprojām ir daudz materiāla, kas tiek izvests no valsts neapstrādāts, jo Latvijā trūkst atsevišķu koksnes pārstrādes veidu, piemēram, lapu koku koksnei atbilstoša papīrmalkas izmēra materiāla pārstrādes iespēju. Pamatnostādnēs kā viena no iespējām minēta arī koksnes daudz plašāka izmantošana būvniecībā, konstrukciju un ēku ražošanā, kā arī citās jomās, piemēram, ražojot siltumizolācijas materiālu, kas ne tikai taupa enerģiju, bet arī uztur koku uzkrāto oglekli.
Lai to veicinātu, būtiska ir resursu pieejamību ilgtermiņā. Viens no virzieniem pamatnostādnēs ir uzņēmējdarbības vides stabilitāte, kā arī investīciju un inovāciju veicināšana. Attīstot šādas pārstrādes iespējas tepat Latvijā, būtu iespējams palielināt gan koksnes produktu pievienoto vērtību, gan to eksporta vērtību.
70/30/10
Lai radītu lielāku skaidrību par to, kādiem mērķiem meža zeme nākotnē galvenokārt tiks izmantota, pamatnostādnēs paredzēts zemes stratifikācijas princips. Latvijā pašlaik 53 % teritorijas jeb 3,45 miljonus hektāru klāj meži. Tiek rosināts 70 % meža zemju noteikt primāri bioekonomikas un saimnieciskās darbības mērķim, bet līdz 30 % – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un palielināšanai. No šiem 30 % līdz 10 % paredzēts noteikt kā stingri aizsargājamas teritorijas.
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Tas nenozīmē, ka 30 % meža zemju paredzēts pilnībā izslēgt no jebkādas darbības vai ka 70 % mežu teritoriju netiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Šāds sadalījums pamatnostādnēs tiek saistīts arī ar uzņēmējdarbības vides stabilitāti – iepriekš skaidrāk iezīmējot teritoriju galvenos izmantošanas mērķus, paredzēts radīt lielāku noteiktību gan meža īpašniekiem, gan uzņēmējiem par nākotnē pieejamajiem koksnes resursiem. Vienlaikus dokumentā paredzēts attīstīt arī tādus risinājumus kā brīvprātīga dabas aizsardzība un dabas kredītu tirgus.
Kad koku cirst?
Viens no diskusiju jautājumiem ir koku mērķa caurmērs – minimālā vērtība, kuru sasniedzot ir pieļaujama galvenā cirte. Pamatnostādnēs paredzēts pārskatīt mērķa caurmēru atsevišķām koku sugām un situācijām, to samazinot par 0–5 cm, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un dotu meža īpašniekiem vairāk iespēju izvēlēties, kā apsaimniekot savu mežu. “Tas nenozīmē, ka meža īpašniekam būtu pienākums kokus nocirst agrāk vai ka tiktu noteikts, ka konkrēts mežs obligāti ir jāizcērt. Mērķis ir radīt iespējas tiem īpašniekiem, kas rūpīgi strādā un kopj mežu, iegūt ražu ātrāk. Pēc tam tā ir īpašnieka izvēle – zāģēt uzreiz vai gaidīt, piemēram, labvēlīgāku koksnes tirgus situāciju, vai arī nezāģēt un sākt dalību oglekļa bioloģiskās daudzveidības tirgos. Tātad mudinām īpašniekus domāt un paplašinām iespējas izvēlēties, kā apsaimniekot savu īpašumu atkarībā no tā, kādu rezultātu viņš vēlas sasniegt,” uzsver Āris Jansons.
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Tāpat pamatnostādnēs uzsvars likts uz meža noturību pret dabas traucējumiem – ātrāku bojājumu konstatēšanu un rīcību, ugunsdrošību, monitoringu, meliorācijas sistēmām un riska mazināšanu. Kā piemērs ir egļu astoņzobu mizgrauzis – ja bojājumi tiek laikus konstatēti un ir iespēja ātri veikt sanitāros pasākumus, iespējams ierobežot kaitēkļa izplatību.
Strīdīgākie jautājumi
Lai gan pamatnostādnes jau bijušas sabiedriskajā apspriešanā, paredzams, ka par vairākiem jautājumiem diskusijas turpināsies. Viens no tiem, pēc Jansona domām, ir meliorācijas sistēmas. Te atšķiras viedokļi par to, kā sabalansēt meža ražību un noturību ar dabas aizsardzības mērķiem. Tāpat uzmanības lokā būs bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un “Natura 2000” teritorijas. Pamatnostādnes paredz sekot, lai Latvijā tiktu nodrošinātas ES vadlīnijās noteiktās strikti aizsargātās biotopu platības īpatsvars, taču tas nenozīmē, ka visi biotopi automātiski kļūst par aizsargājamām teritorijām. Atsevišķās vietās biotopa platība var samazināties, citās – palielināties, saglabājot nepieciešamās kopējās platības un kāpinot to kvalitāti: struktūras, retu sugu klātbūtni.
Diskusijas varētu raisīt arī izlases cirtes, kurās nenocērt visus kokus vienlaikus, bet izvēlas atsevišķus kokus. Šādā apsaimniekošanā dažkārt nepieciešami lielāki atvērumi, lai pietiktu gaismas sugām, kurām tā nepieciešama sekmīgai meža atjaunošanai un jauno kociņu augšanai. Tāpēc arī par šo jautājumu pastāv atšķirīgi viedokļi, kādu apsaimniekošanas pieeju izmantot. Sava vieta ir visam – gan lielākas platības kailcirtēm ar minimālu saglabājamu dabas elementu klātbūtni, gan atjaunošanas cirtēm, paredzot nākotnes klimatam piemērotu koku stādīšanu, gan teritorijām, kur plānota tikai atsevišķu koku izmantošana un paļaušanās uz ēncietīgo sugu pašatjaunošanos. Kopumā pamatnostādņu izstrādātāji uzsver nepieciešamību līdzsvarot meža dažādās funkcijas un platības, nevis vērtēt kādu noteiktu apsaimniekošanas veidu atrauti no kopējās meža ainavas.
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Savukārt bažām, ka, mainoties meža apsaimniekošanai, sabiedrībai varētu kļūt nepieejamas ogas un sēnes, pašlaik pamata neesot. Aplēses liecina, ka cilvēki izmanto tikai nelielu daļu, ap 4–6 %, no dabā pieejamās ogu un sēņu ražas.
Ko parādīs pirmie gadi?
Pamatnostādnes iezīmē meža nozares attīstības virzienu līdz 2050. gadam, taču to īstenošana nebūs vienreizējs lēmums. Dokumentā paredzēti konkrēti sasniedzamie rādītāji, pēc kuriem būs iespējams vērtēt, vai izvēlētais kurss dod gaidītos rezultātus. Pēc četriem gadiem paredzēts pārskats par sasniegtajām tendencēm, un, ja nepieciešams, arī rīcības virzienu koriģēšana. Tādējādi tuvākajos gados būs jāskatās ne tikai uz to, cik daudz koksnes Latvijā saražo vai cik lielas teritorijas tiek apsaimniekotas dabas aizsardzības mērķiem, bet arī uz to, vai izdodas panākt pamatnostādnēs izvirzīto – lielāku koksnes pievienoto vērtību, ražīgākas un noturīgākas mežaudzes un skaidrāk sadalītas meža funkcijas.