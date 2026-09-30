Noslēgusies LIAA tirdzniecības misija ASV: Latvijas uzņēmumi un zinātnieki parakstījuši memorandus aizsardzības tehnoloģijās un genomikā
Noslēgusies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija ASV, kas norisinājās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā. Misijas programma aptvēra Ņujorku, Losandželosu un Sandjego, četros nozaru maršrutos pulcējot 44 Latvijas uzņēmumus un organizācijas. Vizītes laikā parakstīti sadarbības memorandi aizsardzības tehnoloģiju un genomikas jomā, kā arī sāktas sarunas par jauniem pētniecības, investīciju, ražošanas un eksporta projektiem.
Latvijas un ASV tirdzniecības apgrozījums 2025. gadā sasniedza 1,63 miljardus eiro un gada laikā pieauga par 13%. Latvijas pakalpojumu eksports uz ASV palielinājās par 10% un sasniedza 510 miljonus eiro, turklāt vairāk nekā 40% no tā veidoja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumi.
“Vizītes laikā noslēgtās vienošanās apliecina, ka Latvijas uzņēmumu un zinātnieku kompetence spēj ieinteresēt pasaules līmeņa partnerus. Aizsardzības tehnoloģijās runa ir par kopīgu izstrādi, izmēģināšanu un ražošanu, savukārt genomikā – par mūsu pētnieku, slimnīcu un universitāšu iesaisti jaunu tehnoloģiju attīstībā un precīzijas medicīnā. Latvijai tā ir iespēja palielināt augstas pievienotās vērtības eksportu, piesaistīt jaunus projektus un veidot ilgtermiņa sadarbību ar pasaules līmeņa uzņēmumiem,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
ORIGIN un “Anduril” parakstīja memorandu par sadarbību pretgaisa aizsardzības tehnoloģijās
Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums ORIGIN un ASV uzņēmums “Anduril Industries” parakstīja sadarbības memorandu par kopīgu darbu pretgaisa aizsardzības un bezpilota sistēmu tehnoloģiju jomā. Sadarbība paredz integrēt ORIGIN autonomo pārtvērējsistēmu “BLAZE” ar “Anduril” mākslīgajā intelektā balstīto vadības platformu “Lattice”, kā arī veikt kopīgas tehnoloģiju pārbaudes un demonstrācijas Latvijā.
Vienošanās mērķis ir attīstīt slāņveida pretbezpilota lidaparātu aizsardzības risinājumus NATO austrumu flanga vajadzībām un izvērtēt to izmantošanas iespējas sabiedroto valstu tirgos.
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Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju programmas laikā Latvijas uzņēmumi tikās ar “Neros”, “Anduril”, “Shield AI”, “Kratos Defense & Security Solutions”, “Qualcomm”, “Axon” un “Analog Devices” pārstāvjiem. Sarunās tika apspriestas komponentu piegādes, kopīgu produktu izstrāde, tehnoloģiju izmēģināšana un ražošana, kā arī Latvijas uzņēmumu iesaiste ASV partneru piegādes ķēdēs.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Sandjego tikās ar “Analog Devices” vadību, lai pārrunātu iespējamo sadarbības ietvaru starp “Analog Devices”, AS “SAF Tehnika” un Rīgas Tehnisko universitāti
Starp nozīmīgiem Latvijas uzņēmumu piedāvājumiem ASV partneriem bija arī “Perkons Energy” Latvijā izstrādātās un ražotās augstas jaudas bateriju sistēmas un enerģijas pārvaldības risinājumi bezpilota un autonomajām platformām. Šādu risinājumu ražošana Latvijā palīdz mazināt Eiropas atkarību no piegādātājiem ārpus Eiropas.
““SAF Tehnika” ASV tirgū strādā kopš 2012. gada, tāpēc zinām, ka vietu pie šā galda nevar izcīnīt vienā vizītē – vajadzīgs labs produkts, laiks, nauda un mērķtiecīgs darbs. Šīs misijas vērtība bija ne tikai tikšanās ar ASV uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem, bet arī iespēja redzēt, kuri Latvijas aizsardzības nozares uzņēmumi ir gatavi darbam Amerikā un kā tie sevi piesaka. Valsts prezidenta klātbūtne un LIAA sagatavotā programma šīm sarunām piešķīra pavisam citu svaru, bet Latvijas uzņēmumiem – papildu uzticamību ASV partneru acīs. ASV ir pasaules lielākais un bagātākais tirgus, un Latvijas uzņēmumiem ir vērts tajā cīnīties par savu vietu,” norāda AS “SAF Tehnika” valdes loceklis un pārdošanas un mārketinga viceprezidents Jānis Bergs.
Latvijas zinātnieki noslēdza vienošanās ar pasaules genomikas tehnoloģiju līderiem
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Sandjego Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts parakstīja sadarbības memorandu ar ASV genomikas tehnoloģiju uzņēmumu “Element Biosciences”. Vienošanās paver iespējas Latvijas zinātniekiem strādāt ar uzņēmuma tehnoloģijām un kompetenci, kā arī Latvijā pārbaudīt un attīstīt jaunus genomikas risinājumus.
Atsevišķs sadarbības memorands tika parakstīts starp “Illumina” un sešām Latvijas zinātnes, medicīnas un augstākās izglītības institūcijām – Nacionālo pētniecības un inovāciju institūtu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti.
Vienošanās apliecina pušu apņemšanos strādāt pie genomikas attīstības un veido sadarbības ietvaru precīzijas medicīnas risinājumu un jaunāko biomedicīnas tehnoloģiju izmantošanai pacientu ārstēšanā. Latvijas zinātniekiem un ārstiem tā paver plašākas iespējas iesaistīties starptautiskos pētniecības projektos, jaunu tehnoloģiju izstrādē un pārbaudē.
Dzīvības zinātņu programmas dalībnieki apmeklēja arī Sandjego Valsts universitātes Tehnoloģiju pārneses biroju un Kalifornijas Universitātes Sandjego Inovāciju un komercializācijas biroju. Sarunās tika apspriestas kopīgu pētniecības projektu, intelektuālā īpašuma licencēšanas, tehnoloģiju pārneses un zinātnisko rezultātu komercializācijas iespējas.
Latvijas kino nozare ASV iepazīstināja ar ražošanas un kopražojumu iespējām
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Losandželosā Latvijas filmu nozares pārstāvji tikās ar “Paramount Pictures”, “Warner Bros. Discovery”, “The Walt Disney Company”, “Lionsgate”, “Blumhouse Productions”, “Ketchup Entertainment” un “Netflix” pārstāvjiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalījās sarunās ar “Warner Bros.” pārstāvjiem par iespējām paplašināt sadarbību ar Latvijas filmu nozari.
Latvijas piedāvājums aptver filmu un seriālu ražošanu, starptautiskus kopražojumus, animāciju, studiju un filmēšanas laukumu infrastruktūru, dekorāciju būvi, tehnisko nodrošinājumu un pēcapstrādi. Ārvalstu filmu un seriālu projektiem LIAA programma var nodrošināt līdzfinansējumu līdz 30% no attiecināmajām izmaksām Latvijā.
Latvijas kino industrijas starptautisko konkurētspēju apliecina Latvijā filmētie un veidotie darbi. Kristenas Stjuartes režijas debija “Ūdens hronoloģija” pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, dāņu režisores Majas el-Tukī filma “Nezināmā sieviete”, kuras lielākā daļa uzņemta Rīgā, ieguva Venēcijas kinofestivāla galveno balvu – “Zelta lauvu”, savukārt animācijas filma “Straume” saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars”.
Jaunuzņēmumi Ņujorkā tikās ar investoriem
Ņujorkā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvji tikās ar ASV investoriem un globālās uzņēmumu mākslīgā intelekta un digitālo darba procesu platformas “ServiceNow” pārstāvjiem. Latvijas jaunuzņēmumi savus risinājumus prezentēja pasākumā “Pitch to a President”, saņemot ASV investoru vērtējumu un ieteikumus turpmākajai attīstībai šajā tirgū.
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Programma deva uzņēmumiem iespēju pārbaudīt savu piedāvājumu atbilstību ASV tirgum, veidot attiecības ar potenciālajiem investoriem un klientiem, kā arī pārrunāt iespējas sākt vai paplašināt darbību ASV.
“Latvijas uzņēmumi un zinātnieki ASV apliecināja, ka spēj piedāvāt ne tikai idejas, bet arī pasaules līmeņa tehnoloģijas, pētniecības infrastruktūru, inženieru zināšanas un ražošanas kompetenci. Parakstītie memorandi ir redzamākais misijas rezultāts, taču vairākas nozīmīgas sarunas turpināsies arī pēc atgriešanās Latvijā. LIAA uzdevums tagad ir palīdzēt ASV partneru interesi pārvērst kopīgos projektos, pasūtījumos un investīcijās. Tieši pēc tā vērtēsim šīs misijas atdevi,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas uzņēmumi un organizācijas tirdzniecības misijā
Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju programmu pārstāvēja “Aumeux”, “SAF North America”, ORIGIN, “Raw-tech”, SIA “Ardlat”, “Perkons Energy”, LMT, “LMT Defence” un “VIC TEC”, kā arī Latgales speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets”, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.
Biomedicīnas un farmācijas programmā piedalījās Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, “Double Helix Technologies”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Daugavpils Universitāte un Latvijas Universitāte.
Filmu nozares programmā piedalījās “Nafta Films”, “RED DOT MEDIA”, “Mistrus Media”, “Trickster Pictures”, “Baltic Pine Films”, “CINEVILLA FILMS”, “Ierakstu Māja” un Latvijas Kinopakalpojumu producentu asociācija.
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Jaunuzņēmumu programmā piedalījās “BirdyChat”, “Monetizr”, “Engycell”, “Submerge”, “Spotwise”, “Supliful”, “Tournated”, “Capture Study”, “HoneyB AI”, “Cellbox” un “Crowdable”.
Tirdzniecības misijas delegācijā piedalījās arī “BDO Latvia” un Ārlietu ministrijas pārstāvji.
“Šī vizīte apliecināja, ka ASV partneri augstu novērtē Latvijas aizsardzības un divējāda lietojuma uzņēmumu inovāciju un tehnoloģiskās attīstības līmeni un sarunājas ar mums kā ar līdzvērtīgiem partneriem. Tiek novērtēta arī Latvijas unikālā pieredze un izpratne par drošības izaicinājumiem, ko nosaka mūsu ģeopolitiskais novietojums. Latvijas uzņēmumiem ir tehnoloģijas, zināšanas un kompetence, ko piedāvāt pasaules lielākajās ekonomikās. Tieši tādēļ šādas tirdzniecības misijas ir būtiskas – tās palīdz Latvijas uzņēmumiem nonākt pie pasaules līmeņa partneriem un paver durvis, kuras vienam uzņēmumam atvērt būtu daudz grūtāk. Valsts prezidenta un atbildīgo ministriju klātbūtne šādās vizītēs dod Latvijas uzņēmumiem papildu uzticamību un apliecina, ka aiz mūsu uzņēmējiem un viņu ambīcijām starptautiskajos tirgos stāv arī valsts,” norāda Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētāja Līva Stūrmane.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.