Degviela varētu kļūt lētāka: no ceturtdienas samazinās akcīzi benzīnam un dīzeļdegvielai
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam.
Grozījumi stāsies spēkā ceturtdien, 1. oktobrī.
Pieņemtās izmaiņas paredz samazināt dīzeļdegvielai kā transporta degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajam nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā.
Līdz ar to akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiks samazināts no 396 eiro par 1000 litriem līdz 330 eiro par 1000 litriem.
Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likme samazināta par 11,7%, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts.
Kā ziņots, otrdien Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās (DUS) dīzeļdegvielas cena sasniedza rekordaugstu līmeni, pārsniedzot 2,23 eiro par litru, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
"Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, Rīgā, dīzeļdegvielas cena sasniedza 2,234 eiro par litru, kas ir jauns rekords, savukārt 95. markas benzīna cena sasniedza 2,074 eiro par litru.
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Aģentūras LETA apkopotie dati liecina, ka iepriekšējais dīzeļdegvielas cenas "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā tika sasniegts šā gada 10. aprīlī, kad tā maksāja 2,144 eiro par litru. Savukārt 95. markas benzīna cenas rekords tika sasniegts 2022. gada 17. jūnijā, kad tā maksāja 2,134 eiro par litru.