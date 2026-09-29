Ekonomists: apkures un enerģijas rēķini rudenī var bremzēt iedzīvotāju tēriņus
Tuvojoties apkures sezonai, obligāto izdevumu pieaugums var ierobežot iedzīvotāju tēriņus citiem pirkumiem, norādīja bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, komentējot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par mazumtirdzniecības apgrozījumu.
Pēc rekordaugstajiem mazumtirdzniecības apjomiem jūlijā augustā vērojama patēriņa bremzēšanās. Saskaņā ar CSP datiem mēneša laikā mazumtirdzniecības apgrozījums samazinājās par 1,4%, kas varētu signalizēt par sezonāla piesardzības pieauguma tendenci mājsaimniecību vidū.
Purgailis norāda, ka, tuvojoties rudenim un ziemai, arvien lielāku daļu ienākumu nāksies novirzīt apkures, enerģijas un citu ar mājokli saistīto izmaksu segšanai, kas var ierobežot tēriņus citās preču kategorijās.
Neraugoties uz samazinājumu mēneša griezumā, gada griezumā mazumtirdzniecības apgrozījums augustā joprojām bija par 3,5% lielāks nekā pirms gada. Pārtikas preču tirdzniecība pieauga par 2,3%, savukārt nepārtikas preču mazumtirdzniecība, neieskaitot degvielu, palielinājās par 3,9%.
Starp nepārtikas preču grupām augustā lielākais apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar jūliju bija kultūras un sporta preču tirdzniecībā, kur tas palielinājās par 5,1%. Pieaugums saglabājās arī internetveikalos, kur apgrozījums audzis par 2,5%. Savukārt vairākās citās preču grupās aktivitāte bija vājāka, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu tirdzniecībā, kas mēneša laikā samazinājās par 4,7%. Tas liecina, ka pēc rekordspēcīgā jūlija patēriņa aktivitāte kļūst piesardzīgāka un iedzīvotāji arvien rūpīgāk izvērtē savus pirkumus, tuvojoties rudens un ziemas sezonai.
Purgailis norādīja, ka, tuvojoties apkures sezonai, mājsaimniecībām arvien vairāk nāksies rēķināties ar izdevumiem par siltumenerģiju, elektrību un citiem energoresursiem. Papildu slogu rada arī degvielas cenu kāpums, kas bija vērojams jau no jūlija vidus un joprojām saglabājas aktuāls. Tas nozīmē, ka arvien lielāka ienākumu daļa tiks novirzīta obligātajiem izdevumiem, atstājot mazāk līdzekļu citiem pirkumiem. Tādēļ rudens un ziemas mēneši parādīs, cik noturīgs būs privātais patēriņš un vai mājsaimniecības saglabās līdzšinējo gatavību tērēt.
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Jau ziņots, ka Latvijā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums šogad augustā, pēc kalendāri koriģētajiem datiem, salīdzināmajās cenās palielinājies par 3,5% salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu, liecina CSP dati.
Pārtikas preču mazumtirdzniecībā apmēri attiecīgajā periodā pieauga par 2,3%, nepārtikas preču mazumtirdzniecības apmēri, neieskaitot autodegvielas mazumtirdzniecību, palielinājās par 3,9%, bet autodegvielas - par 4,3%.