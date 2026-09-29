Ministrijām palikuši pāri 12,3 miljoni eiro - valdība naudu novirza neparedzētiem gadījumiem
Ministriju un Saeimas atsevišķās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās ietaupītos līdzekļus 12 344 850 eiro apmērā valdība otrdien nolēma pārdalīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Finanšu ministrijā (FM) skaidro, ka ministrijas tika aicinātas izvērtēt savu 2026. gada valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, apzināt šogad potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomiju izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/apakšprogrammās (pamatfunkcijām) un iesniegt informāciju par plānoto budžeta izpildi, kur jau šobrīd veidojas vai līdz 2026. gada beigām plānojas ekonomija.
Informāciju par iespējamo līdzekļu ekonomiju iesniedza Valsts kanceleja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Kultūras ministrija, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, prokuratūra un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.
Labklājības ministrijas sniegtie priekšlikumi paredz ekonomiju izdevumiem sociālajiem pabalstiem, tāpēc nav atbalstāma to novirzīšana citiem mērķiem, skaidro FM.
Valsts prezidenta kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds, Zemkopības ministrija, Tieslietu ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informēja, ka ekonomija netiek plānota.
Tiesībsarga birojs, Ārlietu ministrija (daļu no ekonomijas) un Veselības ministrija līdzekļu ekonomiju plāno novirzīt iekšējai pārdalei neatliekamu izdevumu segšanai.
Savukārt Saeima un Centrālā vēlēšanu komisija par iespējamo ekonomiju informāciju varētu sniegt šā gada oktobrī.
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Pēc ministriju sniegtās informācijas, atsevišķās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās izveidojusies līdzekļu ekonomija 12 344 850 eiro apmērā, kuru iespējams pārdalīt uz budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Tostarp Valsts kanceleja ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 144 296 eiro apmērā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir informējis par līdzekļu ekonomiju 378 544 eiro apmērā, Aizsardzības ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 775 538 eiro apmērā, Ārlietu ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 220 373 eiro apmērā, bet Ekonomikas ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 1,863 miljonu eiro apmērā.
Finanšu ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 257 980 eiro apmērā, Iekšlietu ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 6252 eiro apmērā, Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 2 592 884 eiro apmērā, Satiksmes ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 216 000 eiro apmērā, Kultūras ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 30 247 eiro apmērā, bet Kultūras ministrija ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 11 844 eiro apmērā.
Savukārt Augstākā tiesa ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 250 000 eiro apmērā, Satversmes tiesa ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 44 030 eiro apmērā, prokuratūra ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 5 452 538 eiro apmērā, bet Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir informējusi par līdzekļu ekonomiju 101 324 eiro apmērā.
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Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2026. gadam apstiprināta apropriācija 88 342 302 eiro apmērā, informē FM. Ņemot vērā līdz 2026. gada 17. septembrim pārdalīto finansējumu, pieejamais līdzekļu atlikums ir 59 miljoni eiro. Savukārt, ņemot vērā ar FM rīkojumiem un Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem pārdalīto finansējumu, līdzekļu atlikums ir 45,5 milj. eiro.
Vienlaikus FM informē, ka ministrijā tiek saņemti pieprasījumi saskaņā ar faktiski veiktajiem izdevumiem un aprēķiniem par pagājušo periodu, kā arī ir saņemti jauni pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (atrodas dažādās saskaņošanas stadijās) un ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām saskaņā ar pieņemtajiem konceptuālajiem lēmumiem.