Aprēķināts, cik iedzīvotājiem un uzņēmumiem izmaksās Vanšu tilta slēgšana
Vanšu tilta pilnīga slēgšana tā pārbūves laikā iedzīvotājiem un uzņēmumiem varētu radīt vairāk nekā 250 miljonu eiro lielas papildu izmaksas gadā, aprēķinājusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Savukārt ik dienu tilta slēgšana radītu aptuveni 690 tūkstošu eiro zaudējumus. Ņemot vērā šīs izmaksas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina meklēt risinājumus, kas pārbūves laikā pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi un ekonomisko aktivitāti.
360TV Ziņas vēsta, ka šie aprēķini balstīti uz aplēsēm, ka tiltu diennaktī izmanto aptuveni 50 tūkstoši transportlīdzekļu. Tilta slēgšanas gadījumā, izmantojot alternatīvus maršrutus, katra transportlīdzekļa papildu braukšanas laiks būs aptuveni 22 minūtes abos virzienos, bet papildu nobraucamais attālums būs aptuveni 3 kilometri.
Tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskata, ka Vanšu tilta pārbūve ir neizbēgama, taču ir jāmeklē risinājumi, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotāju ikdienu, uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti.